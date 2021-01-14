«Песня, песенка девичья». Росіяни вигадали, чим замінять свій гімн на спортивних подіях

Представники РФ збираються вшановувати дідів-переможців

Російські спортсмени через заборону на міжнародних змаганнях використовувати їхній національний гімн планують вмикати совєцьку пісню часів Другої світової війни «Катюша».

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії атлетів Олімпійського комітету Росії (ОКР). За словами олімпійської чемпіонки з фехтування на шаблях Софьї Вєлікої, «Катюша» може замінити на чемпіонатах світу і Олімпіадах гімн РФ, який заборонено використовувати через відсторонення російської збірної від міжнародних змагань на два роки.

«Стосовно музичного супроводу, шляхом більшості голосів ми зупинилися на «Катюші». Її люблять діти. Ми запропонували її виконкому ОКР на розгляд. Були й сучасні варіанти, але, повторюся, вирішили зупинитися на «Катюші», – сказала Вєлікая, яка очолює комісію атлетів.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року Всесвітня антидопінгова агенція відсторонила Росію від усіх міжнародних змагань на чотири роки. Проте, російські спортсмени, провина у вживанні допінгу яких не була доведена, зможуть брати участь в стартах в нейтральному статусі, після проходження спеціальної процедури допуску.

Після Олімпіади-2014 у Сочі WADA виявила масову фальсифікацію проб російських спортсменів, організовану на державному рівні. Тоді Росію позбавили права участі в Олімпіадах у Ріо 2016 року, а також в Олімпіаді у Пхьончхані 2018-го, лише деякі спортсмени змогли виступити під нейтральним прапором.

Раніше WADA виявила ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік.

Пізніше голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. За його словами, таким чином намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також сказав, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.

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