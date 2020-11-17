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    Сенат США проголосував за введення кримінальної відповідальності за порушення антидопінгових правил

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    USADA сприйняла прийняття антидопінгового &laquo;акту Родченкова&raquo; як велику перемогу - Сенат США проголосував за введення кримінальної відповідальності за порушення антидопінгових правил
    USADA сприйняла прийняття антидопінгового «акту Родченкова» як велику перемогу
    Світлина - USADA

    «Акт Родченкова» набуде сили після підпису президента США

    Сенат США проголосував за прийняття антидопінгового закону - «акту Родченкова», який вводить кримінальну відповідальність за схеми, що дозволяють системно порушувати антидопінгові правила. Про це повідомили в Американському антидопінговому агентстві.

    «USADA дякує всім, хто співпрацював у створенні і прийнятті антидопінгового «акту Родченкова» 2019 року, який пройшов сьогодні в Сенаті США без опору. Закон встановлює покарання за шахрайські схеми з допінгом, які грабують спортсменів, громадян і бізнес», - йдеться у повідомленні USADA.

    Закон буде застосовуватися екстериторіально. Він передбачає можливість переслідування з боку США будь-якої людини за причетність до допінгової змови на змаганнях за участю спортсменів зі США. Закон поширюється на змагання, котрі проводяться за правилами Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

    Порушникам загрожує позбавлення волі до десяти років і штраф до $ 1 млн. При цьому закон не встановлює покарання за вживання допінгу окремими спортсменами. Крім того, акт буде захищати інформаторів про порушення.

    Закон названий іменем колишнього директора Московської антидопінгової лабораторії, інформатора WADA Григорія Родченкова. На його свідченнях базувався доповідь незалежного експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена. Завдяки цій інформації збірна РФ виступала на зимовій Олімпіаді-2018 у Пхьончхані під нейтральним прапором.

    Тепер для того, щоб «акт Родченкова» набув сили, залишився останній крок – підпис президента США.

     Читайте також: Відділ доброчесності оскаржить рішення про виправдання атлетки, яка пропускала допінг-тести

    Джерело: skirun

    Теги: спорт допінг США WADA бізнес Сенат США Григорій Родченков USADA
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