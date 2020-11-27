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    Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційну процедуру проти НОК Білорусі

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    Міжнародний олімпійський комітет може ввести санкції проти Білорусі - Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційну процедуру проти НОК Білорусі
    Міжнародний олімпійський комітет може ввести санкції проти Білорусі
    Світлина - Olympic.org

    Президентом НОК Білорусі є особисто президент країни Олександр Лукашенко

    На віртуальній консультативній зустрічі виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) було прийнято рішення розпочати офіційну процедуру проти Національного олімпійського комітету Білорусі.⠀

    «З огляду на зростаюче число тривожних повідомлень, що стосуються спортсменів, офіційних осіб і спорту в Білорусі, виконком МОК вирішив ініціювати офіційну процедуру з метою розгляду відповідних заходів чи санкцій відносно НОК Республіки Білорусь.

    Це слідує за рішенням виконкому МОК від 7 жовтня про посилення розслідування дотримання НОК Олімпійської хартії і подальшими обговореннями в ході останніх засідань виконкому 23 жовтня і 11 листопада. На них МОК висловив серйозну стурбованість з приводу загальної ситуації в спортивному співтоваристві Білорусі», - повідомляється в прес-релізі.

    Як буде відбуватися офіційна процедура, в МОК не уточнили.⠀

    Раніше, 11 листопада, Джеймс Маклеод, заступник директора з Олімпійської солідарності і зв'язків в МОК, заявив, що організація отримала інформацію про звинувачення, висунуті Білоруським фондом спортивної солідарності (BSSF).

    А ще раніше, 7 жовтня, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виступив з заявою, в якій пообіцяв провести розслідування за заявами білоруських спортсменів, які скаржаться на тиск з політичних мотивів.

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    Теги: Білорусь санкції Олександр Лукашенко Томас Бах Міжнародний олімпійський комітет спорт поза політикою
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