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    Петраков прокоментував нічию збірної України з Казахстаном

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    Олександр Петраков засмучениий нічиєю - Петраков прокоментував нічию збірної України з Казахстаном
    Олександр Петраков засмучениий нічиєю
    Фото: УАФ

    Наша команда пропустила гол на останній хвилині зустрічі у відборі чемпіонату світу

    Олександр Петраков, який виконує обов’язки головного тренера збірної України, прокоментував нічию з Казахстаном у відбірному турнірі чемпіонату світу. Втрата очок практично позбавляє нашу команду шансів поборотися за пряму путівку в Катар-2022.

    «Я ще вірю в загальний успіх. Це спорт, футбол, потрібно грати до кінця. Уся команда засмучена, я засмучений. Але ми будемо грати до кінця, – сказав після гри Петраков. – Я попереджав своїх футболістів, щоб вони не витрачали гольові моменти. Напевно, не достукався. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Такі помилки мали місце, професіональні футболісти не можуть забити м'яч. Не можна втрачати стільки моментів. У кінцівці отримали такий гол. Один, другий. Ми будемо розбирати. Спокійно поговоримо з хлопцями. Команда дуже сильно засмучена. Мені треба вивести гравців із психологічної ями, поговорити з ними.

    Я вважаю, що ми повністю переграли опонента. На жаль, багато моментів не реалізували. Ви ж розумієте, що тренер не може забити м'яч».

    У чотирьох матчах відбору збірна України набрала чотири очка.

    4 вересня на НСК «Олімпійський» наша команда прийме чемпіонів світу з Франції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Петраков прокоментував нічию збірної України з Казахстаном