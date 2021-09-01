Відбір на Чемпіонат світу. Матч Казахстан – Україна – 0:1 (онлайн)

Роман Яремчук був трохи хворий, але вийде на поле з перших хвилин

Олександр Петраков дебютує на тренерській лаві нашої команди

Збірна України з футболу проводить четвертий матч групового турніру чемпіонату світу. В Нур-Султані наша команда зустрінеться з Казахстаном. Ця гра стане першою для нового тренера Олександра Петракова.

Перед грою українська збірна з різних причин втратила трьох воротарів – Георгія Бущана, Анатолія Трубіна і Андрія Луніна. Травми зазнав нападник Артем Довбик, А Ігор Харатін полетів вирішувати питання з новим клубом – польською «Легією».

Не потрапили до заявки півзахисники Тарас Степаненко і Олександр Зубков.

«Главком» проводить онлайн-трансляцію матчу.

29 хв. Трохи розслабилися українці. Вже не пресингують, і господарі почувають себе все впевненіше.

24 хв. Казахи повели ще одну атаку. Це вже неприємно. М'яч в сантиметрах оминув голову півзахисника господарів Бистрова.

22 хв. Казахи нарешті добігли до нашого штрафного, але українці швидко відібрали м'яч.

16 хв. МОМЕНТ! Миколенко класно віддавав, казахи відбилися, але другим темпом Соболь пробивав - стійка воріт. Ех, Ярмоленко не встиг на добивання.

11 хв. Момент! Миколенко мав забивати - вище воріт.

10. хв. Сидорчук влучає в поперечину.

10 хв. Повна перевага збірної України. Атакуємо по всьому фронту атаки.

2 хв. ГОЛ! Україна забиває! Просто фантастичний гол! Роман Яремчук (Україна) ідеально пробив зльоту з далекої відстані і м'яч влучив у ліву дев'ятку. Браво!

1 хв. Матч розпочався.

Стартові склади

Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіулін, Тагиберген, Куат, Вассільєв, Нургалієв, Шушеначев.

Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Соболь, Зінченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльський, Яремчук.

Турнірне становище