Збірна України в гольовій перестрілці втратила перемогу в матчі з Казахстаном

Команда Олександра Петракова двічі вела в рахунку, але на останній хвилині пропустила гол

У четвертому матчі відбірного турніру чемпіонату світу збірна України знову зіграла внічию. Цього разу з Казахстаном – 2:2, і практично втратила шанси поборотися за перше місце в групі, яке дозволяє потрапити до фінальної частини напряму. Команда, яка посяде друге місце, нагадаємо, проведе ще кілька матчів кваліфікації.

В таких матчах, як з Казахстаном, втрачати очки не можна. Справа навіть не в низькому рейтингу суперників. Українці створили стільки моментів, що їх могло вистачити на декілька матчів. Гол Яремчука на другій хвилині пострілом з-за меж штрафного майданчика наче додав нашій команді крила. До 25 хвилини вони мали забивати щонайменше ще двічі. Втратив нагоду Соболь, удар якого прийняла на себе стійка воріт. Не зумів згодом забити Ярмоленко.