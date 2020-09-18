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    Жереб Ліги Європи: «Десна» і «Колос» дізналися, з ким гратимуть за потрапляння в груповий турнір

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    Чернігів і Ковалівка відкривають для себе Лігу Європи - Жереб Ліги Європи: «Десна» і «Колос» дізналися, з ким гратимуть за потрапляння в груповий турнір
    Чернігів і Ковалівка відкривають для себе Лігу Європи
    Світлина - UEFA.com

    Правда, перед цими суперниками в українським клубам треба пройти ще один бар’єр

    Сьогодні, 18 вересня, у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

    Своїх потенційних суперників дізналися представники України – ковальський «Колос» і чернігівська «Десна».

    «Десна» може зіграти з переможцем пари «Санкт-Ґаллен» (Швейцарія) / АЄК (Афіни, Греція). Чернігівці будуть гостями, якщо доберуться до цієї стадії кваліфікації.

    Потенційний суперник «Колоса» - переможець пари «Копенгаґен» (Данія) / «Пяст» (Польща). Український клуб в разі виходу в плей-оф кваліфікації зіграє на виїзді.

    Для виходу в раунд плей-оф «Колосу» потрібно в третьому раунді пройти хорватську «Рієку», «Десні» - німецький «Вольфсбурґ». Ці матчі відбудуться 24 вересня.

    Обидві українські команди йдуть за Основним шляху кваліфікації.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга Європи ФК «Десна» ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Копенгаґен»
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