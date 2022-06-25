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    Новини

    З Росії утік останній футболіст зі світовим іменем

    Після втечі Віктора Мозеса в російському футболі не залишилося відомих у світі гравців - З Росії утік останній футболіст зі світовим іменем
    Після втечі Віктора Мозеса в російському футболі не залишилося відомих у світі гравців
    фото з російських ЗМІ

    Міжнародна федерація футболу дозволила іноземним футболістам залишати Росію до завершення контракту

    Футболіст збірної Нігерії Віктор Мозес не повернувся на базу московського «Спартака» після літньої відпустки. Про це пише видання «Чемпіонат», яке називає втрату Мозеса російського футболу величезною.

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) після початку повномасштабної російсько-української війни дозволила іноземним футболістам відмовлятися від співпраці із клубами країни-агресора до завершення чинних контрактів.

    За цей час частина футболістів виїхала з Росії або не повернулася на бази російських клубів. Гравець збірної Віктор Мозес, який перебував на контракті у московському «Спартаку», вчинив так само, не повернувшись із відпустки.

    Російський журналіст «Чемпіонату» Євген Марков назвав Мозеса останнім футболістом зі світовим ім’ям, який грав у чемпіонаті Росії.

    Мозес до Росії виступав за англійські та італійські клуби, вигравав чемпіонат та кубок Англії, перемагав у Лізі Європи (другому за значимістю міжнародному клубному футбольному турнірі Європи). Разом зі збірною Нігерії Віктор вигравав чемпіонат Африки.

    Колишні футболісти «Спартака» назвали цю втрату дуже серйозною.

    Нагадаємо, що на середину квітня з Росії утекла третина від усіх іноземних футболістів, які грали у чемпіонаті країни-агресора.

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    Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА війна
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    З Росії утік останній футболіст зі світовим іменем