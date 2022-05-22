Найдорожчий футболіст світу визначився із подальшою кар'єрою

Нова угода 23-річного нападника та парижан розрахована до літа 2025 року

Французький ПСЖ подовжив контракт зі своїм зірковим форвардом Кіліаном Мбаппе, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Нова угода 23-річного нападника та парижан розрахована до літа 2025 року.

Авторитетний журналіст Ніколо Скіра у Twitter написав, що за підписання нового контракту футболіст отримає підписний бонус у розмірі 130 млн євро.

Chissà cosa ci dirà il presidente #UEFA Aleksander #Čeferin nelle prossime ore sul #PSG (suo alleato politico) e il calcio del popolo dopo che #Mbappè incasserà soltanto alla firma come bonus €130M... — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2022

Мбаппе проводить один із найкращих сезонів у кар'єрі – у всіх турнірах нападник ПСЖ відіграв 45 матчів, у яких забив 36 голів і віддав 26 результативних передач.

За парижан форвард виступає від 2017 року. Загалом за його перехід клуб заплатив 180 млн євро.