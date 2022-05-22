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    Найдорожчий футболіст світу визначився із подальшою кар'єрою

    Мбаппе&nbsp;&mdash; найдорожчий футболіст світу за&nbsp;версією порталу Transfermarkt - Найдорожчий футболіст світу визначився із подальшою кар'єрою
    Мбаппе — найдорожчий футболіст світу за версією порталу Transfermarkt
    фото:

    Нова угода 23-річного нападника та парижан розрахована до літа 2025 року

    Французький ПСЖ подовжив контракт зі своїм зірковим форвардом Кіліаном Мбаппе, повідомляється на офіційному сайті клубу.

    Нова угода 23-річного нападника та парижан розрахована до літа 2025 року.

    Авторитетний журналіст Ніколо Скіра у Twitter написав, що за підписання нового контракту футболіст отримає підписний бонус у розмірі 130 млн євро.

    Мбаппе проводить один із найкращих сезонів у кар'єрі – у всіх турнірах нападник ПСЖ відіграв 45 матчів, у яких забив 36 голів і віддав 26 результативних передач.

    За парижан форвард виступає від 2017 року. Загалом за його перехід клуб заплатив 180 млн євро.

    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Найдорожчий футболіст світу визначився із подальшою кар'єрою