Померла легенда світової художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна

Дерюгіної не стало на 92 році життя

Сьогодні, 29 березня стало відомо про смерть легендарної української гімнастки, заслуженої тренерки України Альбіни Дерюгіної. Дерюгіної не стало на 92 році життя. Про це повідомляє пресслужба аціонального олімпійського комітету України.

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«Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної.

Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні.

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За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України», – йдеться у повідомленні.

В НОК відзначають, що школа Дерюгіної заклала міцний фундамент і дає змогу виводити на п'єдестал пошани нові таланти України.

Протягом тренерської кар’єри вона виховала низку олімпійських чемпіонок, володарок титулів чемпіонатів світу та Європи - Ольгу Щеголеву, Ольгу Плохову, Вікторію Сірих, Людмилу Євтушенко, Ірину Дерюгіну, Олександру Тимошенко, Оксану Скалдіну, Еліну Хозлу, Тамару Єрофеєву, Ганну Безсонову, Наталію Годунко, Ганну Різатдінову. У Києві вона організувала центр художньої гімнастики «Школа Дерюгіних».