Прем’єр-ліга перенесла матч «Львів» - «Дніпро-1»



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Поєдинок пройде у Дніпрі, але «Львів» буде номінальним господарем поля

Дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести матч 25-туру тура «Львів» — «Дніпро-1» з 6-го на 7-ме червня. Змінено і місце проведення зустрічі. Поєдинок відбудеться у Дніпрі на «Дніпро-Арені» («Львів» буде номінальним господарем поля). Час початку гри - 19:30.

Нагадаємо, що за офіційними даними, коронавірусом у львівських «Карпатах» заразилося 26 футболістів, тренерів і працівників клубу.

Джерело «Главкому» розповіло, що симптоми хвороби простежуються лише в однієї людини.

Варто зазначити, що за минулу добу на Covid-19 захворіли 588 осіб, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 25 411 людей.

588 нових випадків зараження – це антирекорд за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків. Але за добу встановлено і рекорд з кількості людей, що одужали – 602.