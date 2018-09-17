Прифронтовий Слов’янськ прийматиме чемпіонат України з дуатлону



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Великий триатлон повертається на Донбас

Уперше після звільнення від сепаратистів і російських найманців прифронтове місто Слов’янськ прийматиме чемпіонат України з триатлону.

Чемпіонат України з дуатлону серед молоді та юнаків, відкритий чемпіонат Донецької області серед дорослих, юніорів, юнаків та аматорів – саме такий офіційний статус матиме турнір у Слов’янську.

Хедлайнером цього спортивного свята стане досвідчений триатлет Віктор Земцев, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

За його призи позмагаються спортсмени усіх рівнів і вікових груп, а самі змагання матимуть статус першого міжнародного турніру на призи майстра спорту міжнародного класу Віктора Земцева.

«Цього року ми вперше проводимо турнір з дуатлону у Слов’янську. Запрошуємо взяти участь усіх – професіоналів, аматорів, хто має бажання спробувати власні сили в цьому виді спорту», - звернувся до потенційних учасників сам Земцев.

Свято триатлону на Донеччині відбудеться 6-7 жовтня. О 10:00 учасники стартуватимуть від Соборної площі.