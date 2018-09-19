Прогноз на бій Ентоні Джошуа - Олександр Повєткін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британець повинен перемагати, але росіянин може створити проблеми чемпіону

Залізний ветеран рингу Олександр Повєткін спробує все ж дістатися до заповітного повноцінного чемпіонського титулу.

І навіть не до одного, а до цілих трьох з половиною.

Стилі

Обидва боксери працюють у лівосторонній стійці.

У Джошуа – колосальна перевага в антропометрії, яку він вміє непогано використовувати. Британець – панчер. Боксує максимально просто, але ефективно: працює через джеб, переважно двійку, вміє зустріти лівим контрхуком і правим назустріч. Красиво проходять праві через руку.

Джошуа – любитель трохи помахати на зустрічних курсах в інфайтингу. У ближньому бою працює спуртами, частіше хуками, але може вчасно всунути аперкот. Страждає не найвищим воркейтом (перш за все, через зайву м'язову масу) та не завжди вміє грамотно розподілити сили на дистанцію.

Володіє потужним ударом, але все ж частіше бере тоннажем, а не разовою «плюхою». Особливими захисними навичками не володіє, переважно покладається на блок.

Повєткін - панчер-інфайтер. Поступаючись габаритами абсолютній більшості колег по дивізіону, росіянин вміє непогано скорочувати дистанцію, використовуючи для цього хорошу роботу ніг і корпусу (ухили, «маятник»).

Головна фішка Повєткіна – здвоєний лівий хук – виглядає і ефектно, й ефективно. Росіянин дуже варіативний в атаці: працює блискавично, комбінаціями, не повторюється, не проти попрацювати по корпусу, вміло фінтить. Після чого стрімко розриває дистанцію.

Іноді Повєткін застоюється на лінії вогню. У бою з Джошуа це загрожує наслідками.

Росіянин працює спуртами, так як також ніколи не славився високим воркрейтом. Проблеми Повєткіна – у захисті. У бою зі схожим за антропометрією та навичками з Джошуа Кличком «наївся» джебів на десяток боїв наперед.

Цікаво подивитися, як у Повєткіна спробують нейтралізувати джеб Джошуа.

Досвід

З одного боку, на користь Повєткіна. З іншого боку, вік все таки дає про себе знати. Жодних сумнівів, що «топовий» Повєткін не став би доводити бої з Руденком і Хаммером до підрахунку раундів.

Що насторожує

Джошуа думає про поєдинок за статус абсолютного чемпіона світу, про те, що про нього подумають вболівальники, після зриву переговорів з чемпіоном WBC Діонтеєм Вайлдером, про те, що говорять про нього співвітчизники Тайсон Ф'юрі та Леннокс Льюїс, про те, з ким доведеться битися 13 квітня. Загалом, про що завгодно, але тільки не про Повєткіна.

Джерело: vringe.com