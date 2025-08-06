Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ
Губернієв: Ми найближчими роками не зможемо виступати у Польщі, Чехії та країнах Балтії і Скандинавії

Губернієв: Ми заручники розкладу

Російський пропагандист Дмитро Губернієв істерично прокоментував те, що російські спортсмени не виступлять на юніорській першості світу з академічного веслування в Литві через неможливість отримати в'їзні візи. Про це повідомляє «Главком».

Першість світу для спортсменів не старше 19 років пройде у Тракаї (Литва) з 6 по 10 серпня.

«Це не новина. Новина була б, якби вони поїхали, бо ми, на жаль, найближчими роками не зможемо виступати у Польщі, Чехії та країнах Балтії і Скандинавії. Якщо там відбуватимуться спортивні змагання, нам не дадуть візи та придумають усе, що завгодно, щоб нас не пустити. Звісно, у Литві чудова гребна база ще з радянських часів у Тракаї. На жаль, ми заручники розкладу. Це негарна історія з боку місцевої влади, з якою ми нічого вдіяти не можемо. Вони, звичайно, поводяться як м***ки, але які у нас важелі? Залишається сподіватися, що змагання проходитимуть у країнах, куди нас пустять: Німеччина, Італія, Франція, Швейцарія, Словенія та інші», – заявив Губернієв.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Теги: росія пропаганда академічне веслування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС Росії констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію
Росія заявляє, що розгортатиме ракети середньої дальності
4 серпня, 19:35
Київ атакували ракетами та «шахедами»
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
31 липня, 05:53
Ув’язнених змушують обирати між додатковим терміном чи війною
Контракт або новий вирок: як Росія змушує в'язнів воювати проти України
25 липня, 19:43
РФ розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд у країну
РФ розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд у країну
22 липня, 11:43
Фетисов: Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів
Депутат Думи влаштував істерику через рішення організаторів Вільнюського марафону щодо росіян
16 липня, 12:47
Дюков: Зараз менше третини членів УЄФА мають якісь сумніви щодо нашої участі в офіційних змаганнях
Керівник російського футболу назвав кількість членів УЄФА, які підтримують відсторонення РФ
14 липня, 10:28
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2025 року
13 липня, 09:04
Арбітра Головка було затримано російською поліцією за вплив на результат матчу Першої ліги
Дев'ять російських арбітрів підозрюються в отриманні хабарів за вплив на результати матчів
9 липня, 13:53
В Росії планують оновити систему військової освіти з досвіду війни в Україні
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті
8 липня, 12:53

Новини

Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
Український футболіст підтвердив готовність зіграти у пропагандистському матчі у Маріуполі
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
Капітан клубу баскетбольної Суперліги долучився до Сил оборони
Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті
Світоліна відреагувала на повідомлення в Instagram, в яких їй бажали смерті
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через рішення Литви відмовити у візах веслувальникам з РФ
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8009
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
4760
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4159
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua