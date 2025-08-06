Губернієв: Ми найближчими роками не зможемо виступати у Польщі, Чехії та країнах Балтії і Скандинавії

Губернієв: Ми заручники розкладу

Російський пропагандист Дмитро Губернієв істерично прокоментував те, що російські спортсмени не виступлять на юніорській першості світу з академічного веслування в Литві через неможливість отримати в'їзні візи. Про це повідомляє «Главком».

Першість світу для спортсменів не старше 19 років пройде у Тракаї (Литва) з 6 по 10 серпня.

«Це не новина. Новина була б, якби вони поїхали, бо ми, на жаль, найближчими роками не зможемо виступати у Польщі, Чехії та країнах Балтії і Скандинавії. Якщо там відбуватимуться спортивні змагання, нам не дадуть візи та придумають усе, що завгодно, щоб нас не пустити. Звісно, у Литві чудова гребна база ще з радянських часів у Тракаї. На жаль, ми заручники розкладу. Це негарна історія з боку місцевої влади, з якою ми нічого вдіяти не можемо. Вони, звичайно, поводяться як м***ки, але які у нас важелі? Залишається сподіватися, що змагання проходитимуть у країнах, куди нас пустять: Німеччина, Італія, Франція, Швейцарія, Словенія та інші», – заявив Губернієв.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.