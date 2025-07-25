Контракт або новий вирок: як Росія змушує в'язнів воювати проти України

У Росії катуванням та погрозами змушують в’язнів підписувати контракти з міноборони

У Росії все менше ув’язнених виказують бажання йти воювати проти України, тому влада запускає нову тактику поповнення війська. Про це пише «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Засудженим інкримінують нові злочини, які ті нібито скоїли під час відбування покарання й таким чином їх термін ув'язнення подовжується. Серед обвинувачень, як правило, «дискредитація армії», «поширення фейків» про війну та «заклики до тероризму».

Є й альтернатива – підписання контракту з міноборони та поїздка на фронт.

Один із таких випадків, як повідомляють у СЗР, вирок 34-річному Андрію Вороніну. 17 липня його засудили ще на шість років за те, що він нібито поширював «фейки» про ЗС РФ, перебуваючи в СІЗО та колонії Псковської області.

Подібних вироків – уже понад сто лише за першу половину 2025 року, і їхня кількість зростає.

Окрім того, для вербування на війну влада РФ також продовжує використовувати проти ув’язнених класичні методи тиску – обмеження у питній воді, до трьох літрів на тиждень, тортури та залякування.

На цьому тлі уряд готує до закриття 19 в’язниць. Середня чисельність засуджених з початку повномасштабної війни скоротилася на 200 тисяч – до історичного мінімуму в 313 тисяч. При цьому кількість нових засуджених у 2024-му майже не змінилася – лише на 0,34 % менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, раніше журналіст Володимир Золкін побував у колонії, в якій відбувають покарання колаборанти – люди, що свідомо працювали на ворога та підривали суверенітет України. Щоранку вони шикуються у дворі, щоб вшанувати пам'ять полеглих у війні хвилиною мовчання та послухати державний гімн. Як розповіли співробітники колонії, раніше засуджені відмовлялися знімати шапки під час хвилини мовчання, але нині їх перевиховали.

Також «Главком» писав, що на Одещині судили чоловіка, який відмовився служити, посилаючись на релігійні переконання. Однак у суді він не зміг повністю прочитати молитву «Отче наш».