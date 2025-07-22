РФ розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд у країну

Росія відповіла на новий пакет санкцій ЄС

Росія у відповідь на черговий пакет санкцій Євросоюзу розширила список громадян ЄС, яким заборонено в'їзд на територію РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.

«У відповідь на ці недружні дії російською стороною істотно розширено список представників євроінститутів, країн-членів Євросоюзу та низки європейських держав, що вбудовуються в антиросійську політику Брюсселя, яким відповідно до Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію» від 15 серпня 1996 року № 114-ФЗ заборонено в'їзд на територію нашої держави», – йдеться в заяві.

Зазначається, що «йдеться про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян країн-членів Євросоюзу та низки інших західних держав, відповідальних за надання військової допомоги Києву, які беруть участь в організації поставок продукції подвійного призначення в Україну, які ведуть діяльність, спрямовану на підрив територіальної цілісності країни та організацію блокади руху російських суден і вантажів у Балтійському морі».

Крім того, йдеться про представників євроструктур, державних органів країн ЄС та інших європейських держав, які нібито причетні до переслідування російських посадовців.

Як повідомлялося, у межах 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз вперше включив до «чорного списку» китайські банки. Йдеться про дві регіональні фінансові установи – Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank, які працюють поблизу китайсько-російського кордону.