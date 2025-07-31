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Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
Київ атакували ракетами та «шахедами»
фото: glavcom.ua

Хвіст від однієї з ракет залетів людям у квартиру

Росія атакувала Київ ракетами та «шахедами», є руйнування, постраждалі, є влучання у житловий будинок, донька Кіта Келлога відреагувала на обстріл столиці, у Росії пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 31 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Київ атакували ракетами та «шахедами»

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вдруге атакує Київ, але вже ракетами, а не «шахедами».

Як відомо, у столиці пролунала серія потужних вибухів. Моніторингові канали писали, що у бік Києва летить п'ять ракет, вони, ймовірно, касетні.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, є влучання у жиловий будинок. Хвіст від однієї з ракет залетів людям у квартиру.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги. Наслідки є у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що медиків викликали у Святошинський та Шевченківський райони. Також відомо, що у Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Постраждалих немає.

До цього, російська окупаційна армія масовано атакувала Київ «шахедами». Мер столиці Віталій Кличко розповів, що у Солом’янському районі уламки БпЛА впали біля 3 поверхового житлового будинку. Сталося загоряння газової труби. Були заблоковані люди в гаражі. Екстрені служби працюють на місці.

«За іншою адресою горить квартира на 6 поверсі в 7 поверховому житловому будинку. Пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного постраждалого. Також сталось загоряння на першому поверсі нежитлової будівлі. Іще за однією адресою падіння уламків БпЛА на верхній поверх 9 поверхового житлового будинку. Підрозділи прибули на місце. У дворах будинків, де впали уламки, палають авто. Пожежі зафіксовані ще на кількох локаціях нежитлової забудови», – повідомив Кличко.

Реакція доньки Келлога на обстріл Києва

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія масовано атакує Київ «шахедами». Донька Кіта Келлога (спецпосланець США з питань України – «Главком»), Меган Моббс, відреагувала на нічний обстріл.

 За словами Моббс, атака по Києву, яка триває зараз, – це відповідь Путіна на дедлайн Трампа.

«Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні бути безпорадними», – пише Моббс.

Вибухи у Росії 

У Волгоградській області пролунали близько чотирьох вибухів. Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

У регіоні спостерігаються перебої з мобільним інтернетом. Станом на зараз офіційної інформації про постраждалих або руйнування немає. 

Фонд для України

Сенатори Республіканської партії США розробили механізм, що дозволить постачати американське озброєння Україні за рахунок європейських партнерів. 

Йдеться про законопроєкт під назвою Peace Act, який підготували сенатори Роджер Вікер і Джим Ріш. Документ передбачає створення спеціального фонду при Міністерстві фінансів США, куди європейські союзники могли б перераховувати кошти для закупівлі американської зброї.

Зібрані кошти глава Пентагону зможе спрямовувати на контракти з військовими підрядниками, щоб поповнювати запаси Сполучених Штатів. Це, у свою чергу, дозволить продовжити постачання зброї Україні без шкоди для власних резервів США.

Рішення Трампа щодо Бразилії та Індії

Індія буде платити підвищені мита у розмірі 25%, а також додаткові «штрафні» тарифи через своє членство в БРІКС та торгівлю з Росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Відповідну інформацію також підтвердив Білий дім.

Трамп зазначив, що США наразі ведуть переговори з Індією, але підкреслив: участь країни в організації БРІКС розглядається як загроза американській економіці та позиціям долара.

Окрім Індії, Вашингтон вжив заходів і проти Бразилії. 30 липня Трамп підписав виконавчий указ про запровадження з 1 серпня додаткового мита у 40% на всі бразильські товари. Разом зі стандартним тарифом у 10%, загальна ставка мит становитиме 50%.

Причиною такого кроку, як пояснюється у повідомленні Білого дому, стала позиція чинного президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви щодо розслідування проти експрезидента Жаїра Болсонару. Останнього переслідують за звинуваченнями у спробі державного перевороту.

Санкції США проти Ірану

Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

30 липня США наклали санкції на розгалужену мережу, що охоплює десятки компаній і понад 50 кораблів. Ці активи, за даними американської влади, належать Мохаммаду Хоссейну Шамхані – сину Алі Шамхані, одного з найближчих радників верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Вашингтон звинувачує цю мережу у відмиванні мільярдів доларів, отриманих від незаконної торгівлі іранською та російською нафтою. Основними покупцями нафти, за даними Мінфіну США, залишаються китайські компанії. Значна частина цих операцій здійснювалася через Об'єднані Арабські Емірати.

Теги: Віталій Кличко тарифи санкції Дональд Трамп БРІКС озброєння законопроєкт Тимур Ткаченко США росія вибух безпілотник ракетна атака Київ Іран Бразилія Індія

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