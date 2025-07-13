Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1236-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного удару та 100 авіаційних ударів, скинув 179 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5635 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3956 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Шостка, Хомине Сумської області; Лісне, Вільхуватка Харківської області; Чарівне, Новоандріївка, Плавні, Приморське, Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, один пункт управління та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 38 керованих бомб, здійснив 323 обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку

Відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка.

На Сіверському напрямку

Українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 61 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак противника у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку

Агресор провів дев’ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1236-й день повномасштабної війни в Україні.