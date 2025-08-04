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Росія заявляє, що розгортатиме ракети середньої дальності

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія заявляє, що розгортатиме ракети середньої дальності
МЗС Росії констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію
колаж: glavcom.ua

МЗС Росії заявило про зняття самообмежень на розгортання ракет середньої і меншої дальності

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило, що Росія більше не вважає себе пов'язаною самообмеженнями на розгортання наземних ракет середньої та меншої дальності. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ, пише «Главком».

У заяві відомства стверджується, що такі дії є відповіддю на «фактичне розміщення наземних РСМД американського виробництва в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні».

«МЗС Росії констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь і уповноважений заявити, що Російська Федерація більше не вважає себе зв'язаною відповідними раніше ухваленими самообмеженнями», – йдеться в тексті заяви.

Росія вводила односторонній мораторій у 2019 році після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Нагадаємо, Кремль не хоче коментувати заяву президента США Дональда Трампа щодо відправлення двох атомних підводних човнів у регіони поблизу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

«У цьому випадку, очевидно, що американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. В цілому, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це ніяк коментувати», – заявив він.

За словами Пєскова, у Москві обережно ставляться до заяв щодо ядерної проблематики. Він наголосив, що всі країни мають бути дуже обережними з такою риторикою.

До слова, президент США Дональд Трамп наказав розмістити ядерні субмарини у регіонах поблизу Росії. Таким чином він відреагував на провокативні заяви голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який пригрозив війною Сполученим Штатам.

У понеділок, 4 серпня, Трамп підтвердив, що підводні човни вже «перебувають в регіоні», там, «де вони мають бути».

Примітно, що РФ і Китай у відповідь на погрози Трампа провели військові маневри в Японському морі, відпрацьовуючи бойову координацію та тісну військову співпрацю.

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Теги: росія ракета ядерна зброя

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