«ПСЖ» з Буффоном і Неймаром розгромив «Монако» у матчі за Суперкубок Франції



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Фото: «ПСЖ»

Поєдинок завершився з рахунком 4:0

«ПСЖ» виграв у «Монако» у матчі за суперкубок Франції з футболу 2018 року.

Парижани у першому таймі відзначилися двічі, а другому довели справу до розгрому.

За «ПСЖ» у цьому матчі зіграли Джанлуїджі Буффон і Неймар, який з’явився у другій половині.

«Монако» так і не змогло провести бодай гол престижу.

Суперкубок Франції з футболу

«ПСЖ» – «Монако» – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Ді Марія (33), 2:0 – Нкунку (40), 3:0 – Веа (67), 4:0 – Ді Марія (90+)

«ПСЖ»: Буффон, Дагба, Ріман, Тіаго Сілва (Бернед, 74), Нсокі, Верратті (Неймар, 76), Рабьо, Нкунку, Діарра (Маркіньос, 64), Ді Маря, Веа.

«Монако»: Бенальо, Раджі, Серрано, Глік, Жемерсон, Тілеманс, Пеле (Діоп, 46), Ахолу, Роні Лопеш (Жорді Мбоула, 65), Грансір (Кейта Бальде, 46), Йоветич.