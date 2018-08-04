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    «ПСЖ» з Буффоном і Неймаром розгромив «Монако» у матчі за Суперкубок Франції

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    Фото: &laquo;ПСЖ&raquo; - «ПСЖ» з Буффоном і Неймаром розгромив «Монако» у матчі за Суперкубок Франції
    Фото: «ПСЖ»

    Поєдинок завершився з рахунком 4:0

    «ПСЖ» виграв у «Монако» у матчі за суперкубок Франції з футболу 2018 року.

    Парижани у першому таймі відзначилися двічі, а другому довели справу до розгрому.

    За «ПСЖ» у цьому матчі зіграли Джанлуїджі Буффон і Неймар, який з’явився у другій половині.

    «Монако» так і не змогло провести бодай гол престижу.

    Суперкубок Франції з футболу

    «ПСЖ» – «Монако» – 3:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Ді Марія (33), 2:0 – Нкунку (40), 3:0 – Веа (67), 4:0 – Ді Марія (90+)

    «ПСЖ»: Буффон, Дагба, Ріман, Тіаго Сілва (Бернед, 74), Нсокі, Верратті (Неймар, 76), Рабьо, Нкунку, Діарра (Маркіньос, 64), Ді Маря, Веа.

    «Монако»: Бенальо, Раджі, Серрано, Глік, Жемерсон, Тілеманс, Пеле (Діоп, 46), Ахолу, Роні Лопеш (Жорді Мбоула, 65), Грансір (Кейта Бальде, 46), Йоветич.

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