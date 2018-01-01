Рейтинг WTA. Костюк оновила особистий рекорд, Світоліна зберегла третю сходинку
- Сьогодні, 13:37
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12 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації
У понеділок оновився рейтинг WTA.
З огляду на, що багато тенісистки брали участь в матчах Кубка Федерації - великих змін в рейтингу не було.
Еліна Світоліна та Леся Цуренко зберегли свої позиції.
У свою чергу 15-річна Марта Костюк оновила особисте досягнення, піднявшись на 184-е місце.
У топ-10 змін не відбулося.
Рейтинг WTA станом на 12 лютого 2018 року
1 (1) Каролін Возняцьки (Данія) - 7965
2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 7616
3 (3) Еліна Світоліна (Україна) - 5835
4 (4) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 5690
5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445
6 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5000
7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4495
8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4277
9 (9) Анжелік Кербер (Німеччина) - 3031
10 (10) Юлія Гергес (Німеччина) - 2900
...
40 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1260
65 (65) Катерина Козлова (Україна) - 922
80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) - 818
184 (185) Марта Костюк (Україна) - 308