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    Рейтинг WTA. Костюк оновила особистий рекорд, Світоліна зберегла третю сходинку

    12 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації
    У понеділок оновився рейтинг WTA. З огляду на, що багато тенісистки брали участь в матчах Кубка Федерації - великих змін в рейтингу не було. Еліна Світоліна та Леся Цуренко зберегли свої позиції. У свою чергу 15-річна Марта Костюк оновила особисте досягнення, піднявшись на 184-е місце. У топ-10 змін не відбулося. Рейтинг WTA станом на 12
    • Сьогодні, 13:37
    • Розсилка
    Марта Костюк. Фото: БТУ
    Марта Костюк. Фото: БТУ

    12 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації

    У понеділок оновився рейтинг WTA.

    З огляду на, що багато тенісистки брали участь в матчах Кубка Федерації - великих змін в рейтингу не було.

    Еліна Світоліна та Леся Цуренко зберегли свої позиції.

    У свою чергу 15-річна Марта Костюк оновила особисте досягнення, піднявшись на 184-е місце.

    У топ-10 змін не відбулося.

    Рейтинг WTA станом на 12 лютого 2018 року

    1 (1) Каролін Возняцьки (Данія) - 7965
    2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 7616
    3 (3) Еліна Світоліна (Україна) - 5835
    4 (4) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 5690
    5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445
    6 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5000
    7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4495
    8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4277
    9 (9) Анжелік Кербер (Німеччина) - 3031
    10 (10) Юлія Гергес (Німеччина) - 2900
    ...
    40 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1260
    65 (65) Катерина Козлова (Україна) - 922
    80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) - 818
    184 (185) Марта Костюк (Україна) - 308

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Гарбінє Мугуруса Леся Цуренко
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