Рейтинг WTA. Костюк оновила особистий рекорд, Світоліна зберегла третю сходинку

12 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації

У понеділок оновився рейтинг WTA. З огляду на, що багато тенісистки брали участь в матчах Кубка Федерації - великих змін в рейтингу не було. Еліна Світоліна та Леся Цуренко зберегли свої позиції. У свою чергу 15-річна Марта Костюк оновила особисте досягнення, піднявшись на 184-е місце. У топ-10 змін не відбулося. Рейтинг WTA станом на 12



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марта Костюк. Фото: БТУ

12 лютого оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації

У понеділок оновився рейтинг WTA.

З огляду на, що багато тенісистки брали участь в матчах Кубка Федерації - великих змін в рейтингу не було.

Еліна Світоліна та Леся Цуренко зберегли свої позиції.

У свою чергу 15-річна Марта Костюк оновила особисте досягнення, піднявшись на 184-е місце.

У топ-10 змін не відбулося.

Рейтинг WTA станом на 12 лютого 2018 року

1 (1) Каролін Возняцьки (Данія) - 7965

2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 7616

3 (3) Еліна Світоліна (Україна) - 5835

4 (4) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 5690

5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445

6 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5000

7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4495

8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4277

9 (9) Анжелік Кербер (Німеччина) - 3031

10 (10) Юлія Гергес (Німеччина) - 2900

...

40 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1260

65 (65) Катерина Козлова (Україна) - 922

80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) - 818

184 (185) Марта Костюк (Україна) - 308