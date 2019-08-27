Провідна українська тенісистка знялася з US Open через травму і через це опуститься в рейтингу на 26 місць



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В оновленому рейтингу WTA Леся Цуренко буде в сьомому десятку Великий теніс України

Цуренко не пропускала жодного розіграшу US Open з 2012 року

Українська тенісистка Леся Цуренко пропустить Відкритий чемпіонат США, який вчора, 26 серппня стартував у Нью-Йорку, через пошкодження правого ліктя.

У першому колі Леся мала зустрітися з «лакі-лузером» Кірстен Фліпкенс з Бельгії. Тепер місце українки займе представниця Китаю Ван Сіюй.

Під час американської серії турнірів Леся виступила тільки у Вашингтоні на початку серпня. Потім вона пропустила турніри Premier 5 в Торонто і Цинциннаті.

Відзначимо, що Цуренко не пропускала жодного розіграшу US Open з 2012 року, коли дебютувала в основній сітці. У минулому сезоні вона показала свій найкращий результат на турнірах Grand Slam, дійшовши до чвертьфіналу.

Оскільки Лесі не вдасться відстояти здобуті торік очки, вона втратить у рейтингу мінімум 26 позицій і опуститься з 40-го місця мінімум на 66-те.

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