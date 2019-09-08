Сенсація від 19-річної канадійки: Андреєску виграла у Вільямс в фіналі US Open



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Б'янка Андреєску не дозволила виграти Серені Вільямс 24-й Grand Slam у кар'єрі theguardian.com

Для Б’янки то лише четвертий Grand Slam у кар’єрі

Канадська тенісистка Б’янка Андреєску, посіяна на Відкритому чемпіонаті США під 15-м номером, стала чемпіонкою US Open, вперше в кар'єрі перемігши на турнірі Grand Slam у жіночому одиночному розряді. У вирішальному поєдинку вона здолала колишню першу ракетку планети американку Серену Вільямс з рахунком 6:3, 7:5.

Тривалість матчу склала годину і 41 хвилину. Тенісистка з Канади п’ять разів подала навиліт, зробила три подвійні помилки і реалізувала п’ять брейк-пойнтів з 13-ти. На рахунку Серени Вільямс дев’ять ейсів, вісім подвійних помилок і три реалізованих брейк-пойнти з восьми.

По ходу другого сету Андреєску вела з рахунком 5:1, але американка змогла відіграти матч-бол і повернутися в гру.

На дорослому рівні канадка двічі перемагала на турнірах серії WTA. Її попереднім найкращим досягненням на мейджорі було потрапляння до другого кола на Australian Open-2019 і на Roland Garros-2019.