Ролан Гаррос. Леся Цуренко з камбеком перемогла у першому колі

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Леся Цуренко. Фото: Getty Images

Лесі вдалося з четвертого матчбола подати на поєдинок

Друга ракетка України Леся Цуренко вдало розпочала виступ на другому турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан Гаррос у Парижі із загальним призовим фондом 36 млн євро.

По ходу першого сету Цуренко поступалася 2-4, зуміла зрівняти рахунок, але потім до кінця партії не виграла жодного гейму. У другій партії, програючи 0-2, українка бере шість геймів поспіль і переводить гру в вирішальний сет. Леся продовжила свою безпрограшну серію, записавши ще п'ять геймів в свій актив.

Подаючи на перемогу, Цуренко не втримала свій гейм, відігравши чотири брейкпоінта і не реалізувавши один матчбол. Боротьба зав'язалася на подачі швейцарки, де українка не використала ще один матчбол. Лесі вдалося з четвертого матчбола подати на поєдинок (відіграла два брейкпоінти) і забезпечити собі першу перемогу на грунті в цьому році.

В цьому році Леся Цуренко провела лише два поєдинки на грунті і обидва програла (стартові матчі в Мадриді і Римі). Свій кращий результат в Парижі українка показала в минулому сезоні, коли пробилася до третього кола.

З Штефані Фогеле наша тенісистка зустрічалися в цьому сезоні у фіналі в Акапулько, де здобула перемогу в затяжному трьохсетовому матчі.

99-а ракетка світу Фогель в цьому році на грунті дійшла до півфіналу в Лугано. Особистий рекорд швейцарки на Ролан Гаррос - третє коло (2013 / кращий результат на шоломі в кар'єрі).

У наступному раунді Лесю Цуренко чекає протистояння з п'ятнадцятою сіяної Коко Вандевен (США). Раніше дівчата зустрічалися на корті двічі: в 2015 році в Ухані виграла американка, а українка взяла реванш в минулому році в Москві.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд: €32,017,500

Перший раунд

Леся Цуренко (Україна) - Штефані Фогеле (Швейцарія) - 4:6, 6:2, 6:2