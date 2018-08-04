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    Росіянин Нурмагомедов та ірландець МакГрегор битимуться у Вегасі – офіційно

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    Росіянин Нурмагомедов та ірландець МакГрегор битимуться у Вегасі – офіційно

    Конор таки домігся свого – бою проти Хабіба

    Напередодні UFC офіційно оголосив про поєдинок чинного чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова (26-0) і колишнього чемпіона у двох категоріях ірландця Конора МакГрегора (21-3).

    Мегафайт відбудеться 6 жовтня та стане головною подією турніру UFC 229 у Лас-Вегасі (США).

    Нурмагомедов завоював титул у квітні цього року, перемігши за очками Ела Якуінту, після того, як Тоні Фергюсон, з яким він повинен був битися із самого початку, травмувався за тиждень до виходу у клітку.

    За кілька днів до цього МакГрегор з групою товаришів атакував автобус з учасниками турніру, намагаючись виманити Хабіба для «чоловічої розмови».

    Конор не виступає у ММА з листопада 2016 року, коли відібрав титул у легкій вазі в Едді Альвареса, нокаутувавши його у першому раунді.

    У серпні минулого року він провів поєдинок за правилами боксу з Флойдом Мейвезером-молодшим, зазнавши поразки технічним нокаутом у 10-му раунді.

    Дивіться, як чемпіон UFC МакГрегор напав на автобус з бійцями, серед яких був росіянин.

    Джерело: vringe.com

    MMA єдиноборства
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