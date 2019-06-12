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    Руїс хоче провести бій-реванш з Джошуа на головному футбольному стадіоні Мексики

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    Руїс хоче провести бій-реванш з Джошуа на головному футбольному стадіоні Мексики

    «Ацтек» в 1993 році вже приймав титульний бій Хуліо Сесара Чавеса і Грега Хаугена

    Новий чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO американо-мексиканський боксер Енді Руїс відвідав капітолій Мексики, розташований в Мехіко. Раніше

    Руїс казав, що в разі перемоги над Ентоні Джошуа він би хотів потрапити в мексиканський «Білий дім». Там він зустрівся з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором. Руїс на зустрічі зізнався, що хотів би провести бій-реванш з Джошуа в Мексиці.

    «Я б хотів, щоб цей бій відбувся в Мехіко на стадіоні «Ацтек». Цей бій мав би історичне значення. На цьому стадіоні ніколи не проходили поєдинки в суперважкій вазі», - цитує Руїса ESPN.

    Головна футбольна арена країни в 1993 році приймала титульний бій Хуліо Сесара Чавеса і Грега Хаугена. У п'ятому раунді Чавес відправив суперника в нокаут і захистив чемпіонський титул в легкій вазі. На стадіоні зібралися 132 247 осіб, що є рекордом для боксерських поєдинків.

    Джерело: Чемпионат.com

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