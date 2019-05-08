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    Уперше за 6 років Іспанія не матиме представника в фіналі Ліги чемпіонів

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    &laquo;Барселона&raquo; припинила боротьбу в Лізі чемпіонів на стадії півфіналу - Уперше за 6 років Іспанія не матиме представника в фіналі Ліги чемпіонів
    «Барселона» припинила боротьбу в Лізі чемпіонів на стадії півфіналу
    Yahoo!Sports

    «Ліверпуль» вибив «Барселону» в півфіналі турніру після розгромної поразки в першому матчі

    Уперше за останні шість років Іспанія не матиме свого представника в фіналі Ліги чемпіонів. До цього іспанські клуби п’ять років поспіль здобували трофей.

    «Реал» перемагав у Лізі чемпіонів 2014, 2016, 2017 та 2018 року. «Барселона» тріумфувала 2015 року.

    Напередодні «Ліверпуль» вибив «Барселону» з боротьби за трофей. Англійці вдома розгромили Мессі та компанію з рахунком 4:0. У першому матчі вдома розгромно перемогла «Барселона» - 3:0.

    «Барселона» вже вдруге поспіль вилітає в плей-оф Ліги чемпіонів після розгромної перемоги в першому матчі. У попередньому сезоні «Барса» перемогла вдома «Рому» (4:1) в першому матчі 1/4 фіналу, та поступилася в Італії в другому – 0:3.

     Читайте також: Президент «Барселони» стверджує, що Мессі може грати до 45 років
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