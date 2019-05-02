Будинок півзахисника «Барселони» пограбували під час півфіналу Ліги чемпіонів



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Артур El Taquigrafo

Грабіжники погрожували вбивством брату футболіста

Будинок півзахисника «Барселони» Артура пограбували під час матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля».

Саме під час матчу до будинку через вікно проникли двоє грабіжників. Зловмисники були озброєні ножем та викруткою, інформує El Taquigrafo.

Грабіжники погрожували вбивством брату футболіста, який саме в той час перебував у будинку. Зловмисники викрали коштовності та годинник.

«Барселона» в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів розгромила «Ліверпуль» - 3:0. Артур перебував у заявці на матч, але на поле так і не вийшов.