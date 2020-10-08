Roland Garros: кривдниця Світоліної програла 19-річній полячці
Ім’я першої фіналістки стало справжньою сенсацією
19-річна представниця Польщі Іґа Свьонтек (WTA №54) вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Франції. У півфіналі турніру вона з рахунком 6:2, 6:1 обіграла аргентинську тенісистку Надію Подороску (WTA №131).
Тривалість матчу склала 1 годину 12 хвилин. Свьонтек жодного разу не подала навиліт, не зробила подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 9-ти. На рахунку її суперниці також немає ейсів і подвійних помилок. Подороска реалізувала 1 брейк-пойнт з 5-ти.
За головний трофей змагань Свьонтек посперечається з переможницею зустрічі Петра Квітова (Чехія) - Софія Кенін (США).
Нагадаємо, що Подороска у чвертьфіналі сенсаційно перемогла п'яту ракетку світу, українку Еліну Світоліну.
Відкритий чемпіонат Франції завершиться 12 жовтня. Чинними чемпіонами змагань є іспанець Рафаель Надаль і перша ракетка світу з Австралії Ешлі Барті.