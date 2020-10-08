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    Roland Garros: кривдниця Світоліної програла 19-річній полячці

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    Іґа Свьонтек - сенсація Roland Garros-2020 - Roland Garros: кривдниця Світоліної програла 19-річній полячці
    Іґа Свьонтек - сенсація Roland Garros-2020
    Світлина - Instagram Іди Свьонтек

    Ім’я першої фіналістки стало справжньою сенсацією

    19-річна представниця Польщі Іґа Свьонтек (WTA №54) вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Франції. У півфіналі турніру вона з рахунком 6:2, 6:1 обіграла аргентинську тенісистку Надію Подороску (WTA №131).

    Тривалість матчу склала 1 годину 12 хвилин. Свьонтек жодного разу не подала навиліт, не зробила подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 9-ти. На рахунку її суперниці також немає ейсів і подвійних помилок. Подороска реалізувала 1 брейк-пойнт з 5-ти.

    За головний трофей змагань Свьонтек посперечається з переможницею зустрічі Петра Квітова (Чехія) - Софія Кенін (США).

    Нагадаємо, що Подороска у чвертьфіналі сенсаційно перемогла п'яту ракетку світу, українку Еліну Світоліну.

    Відкритий чемпіонат Франції завершиться 12 жовтня. Чинними чемпіонами змагань є іспанець Рафаель Надаль і перша ракетка світу з Австралії Ешлі Барті.

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    теніс Еліна Світоліна Петра Квітова Рафаель Надаль Ешлі Барті Софія Кенін Roland Garros Надія Подороска Іґа Свьонтек
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