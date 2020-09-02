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    Відомій іспанській тенісистці діагностували рак

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    Суарес-Наварро сім разів доходила до чвертьфіналів турнірів&nbsp;&laquo;Великого шолома&raquo; - Відомій іспанській тенісистці діагностували рак
    Суарес-Наварро сім разів доходила до чвертьфіналів турнірів «Великого шолома»
    Twitter Суарес-Наварро

    На тенісистку очікує тривалий курс хіміотерапії

    Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро розповіла про виявлення у неї лімфоми Ходжкіна. Про свій діагноз іспанська тенісистка повідомила в соціальних мережах.

    31-річній спортсменці треба буде пройти шестимісячний курс хіміотерапії. Вона назвала недуг своїм черговим суперником з яким буде вести боротьбу не на корті.

    «Терпіння і віра в себе вели мене по ходу кар'єри. Зараз суперник дістався непростий. Мені знадобиться показати свій максимум», - сказано у зверненні Суарес-Наварро.

    Примітно, що одужання іспанці в Twitter побажали акаунти турнірів «Великого шолома», клубу «Барселона», а також багато колег-тенісистів, серед яких Сімона Халеп та Клім Клійстерс.

    Зауважимо, що впродовж тенісної кар’єри іспанка виграла три турніри WTA та ставала фіналісткою Кубку Федерації у складі іспанської збірної (2008 рік). Її кращий результат в світовому рейтингу - шосте місце в лютому 2016 року.

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