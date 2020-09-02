Відомій іспанській тенісистці діагностували рак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суарес-Наварро сім разів доходила до чвертьфіналів турнірів «Великого шолома» Twitter Суарес-Наварро

На тенісистку очікує тривалий курс хіміотерапії

Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро розповіла про виявлення у неї лімфоми Ходжкіна. Про свій діагноз іспанська тенісистка повідомила в соціальних мережах.

31-річній спортсменці треба буде пройти шестимісячний курс хіміотерапії. Вона назвала недуг своїм черговим суперником з яким буде вести боротьбу не на корті.

«Терпіння і віра в себе вели мене по ходу кар'єри. Зараз суперник дістався непростий. Мені знадобиться показати свій максимум», - сказано у зверненні Суарес-Наварро.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad.



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

Примітно, що одужання іспанці в Twitter побажали акаунти турнірів «Великого шолома», клубу «Барселона», а також багато колег-тенісистів, серед яких Сімона Халеп та Клім Клійстерс.

Зауважимо, що впродовж тенісної кар’єри іспанка виграла три турніри WTA та ставала фіналісткою Кубку Федерації у складі іспанської збірної (2008 рік). Її кращий результат в світовому рейтингу - шосте місце в лютому 2016 року.