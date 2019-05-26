Чехія провалила серію булітів в боротьбі за бронзу чемпіонату світу (відео)



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Росіяни таки здолали чехів IIHF

Російська збірна в серії післяматчевих кидків здолала чехів та вирвала бронзові медалі чемпіонату світу

РФ – Чехія – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Міхаїл Григоренко (Міхаїл Сергачов), 13:00. 1:1 – Міхал Жепік (Давид Скленічка, Ян Рутта), 13:41. 1:2 – Домінік Кубалік (Ян Коварж, Мілан Ґулас), 18:34. 2:2 – Артьом Анісімов (Нікіта Гусєв), 20:39.

РФ: Андрєй Васілєвскій; Дмітрій Орлов — Нікіта Зайцев, Міхаїл Григоренко — Євгєній Малкін — Дадонов; Міхаїл Сергачов — Владіслав Гавріков, Алєксандр Овечкін — Євгеній Кузнєцов — Кіріл Капрізов; Дінар Хафізуллін — Нікіта Задоров, Нікіта Гусєв — Артьом Анісімов — Нікіта Кучеров; Артьом Зуб — Алєксандр Барабанов — Ілья Ковальчук — Сєрґєй Андронов — Сєргєй Плотніков. Тренер — Ілья Воробйов

Чехія: Грубец; Скленічка — Рутта, Гинек Зогорна — Томаш Зогорна — Міхал Жепік; Ян Колаж — Ґудас, Домінік Кубалік — Ян Коварж — Ґулас; Мусіл — Гронек, Міхал Фролік — Домінік Сімон — Ворачек; Заморскі, Врана — Палат — Факса — Дмітрій Яшкін. Тренер — Мілош Жига.

Судді: Олів’є Гуен (Канада), Мікко Каукокарі (Фінляндія) – Андреас Малмквіст (Швеція), Браян Олівер (США).

Кидки: 30 (9, 14, 5, 2) – 50 (11, 15, 18, 7)

Штраф: 2 (0, 0, 2, 0) – 4 (2, 0, 2, 0)





Традиційно поєдинок між чеськими та російськими хокеїстами видався надзвичайно напруженим.

Росіяни першими в середині першої 20-хвилинки забили. Та чехи блискавично зрівняли рахунок – за 41 секунду.

Перший гол РФ

Перший гол Чехії

Ближче до кінця стартового періоду чехи вдруге забили.

Росіяни вже не встигнули відповісти. Та вони зрівняли рахунок щойно почався другий період.

Більше суперники не забивали до кінця основного ігрового часу.

Не змінився рахунок і в овертаймі. Доля бронзових медалей мала вирішитися в серії післяматчевих булітів.

Вирішальний гол

Для Чехії вона розпочалася жахливо. Врана переграв Василевського, але не влучив у ворота. Натомість Ковальчук забив. Далі не забили Кубалік та Кучеров. Чех Коварж не реалізував третю спробу, а Гусєв закинув другу шайбу росіян у серії. Наступна невдала спроба Гронека стала вирішальною. Росіяни таки видряпали бронзові медалі чемпіонату світу, на якому вони собі завчасно анонсували чемпіонський титул.