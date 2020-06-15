Серед затриманих поруч із Шевченківським судом, де слухається справа Стерненка – ультрас «Шахтаря» (фото)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Овчаренко опублікував фото з автозака Фото із соцмереж

Наразі поліція затримала чотири людини

Працівники національної поліції почали затримувати людей під Шевченківським районним судом міста Києва, де сьогодні, 15 червня, з 10:00 ранку розглядається справа про обрання запобіжного засобу громадському активісту Сергієві Стерненку. Йому інкримінують перевищення засобів самозахисту і зумисне вбивство однієї з осіб, яка вчинила на нього напад під під’їздом власного будинку.

Сутички під будівлею суду почалися з самого ранку і їх спровокувала поява осіб, які назвали себе представниками ЗМІ Анатолія Шарія. Так званих стрімерів захищало близько десятка осіб спортивної статури. Спільними зусиллями активісти добилися, щоб цих громадян правоохоронці вивели за межі території, на якій відбувається акція протесту.

Однак надалі суперечки активістів з поліцією не припинилися і наразі серед затриманих вже є чотири особи. Серед них – дівчина Сергія Стерненка Наталія Усатенко.

Також свідки сфотографували мить побиття спецпризначенцями народного депутата Романа Лозинського.

Поміж затриманих є також ультрас донецького «Шахтаря» Віталій Овчаренко, котрий змушений був покинути рідне місто з початком у ньому російської агресії.

«Щойно був затриманий «беркутами» на мітингу за Стерненка. «Беркути» поводилася вкрай брутально. Зараз попередньо везуть у Шевченківське відділення Нацполіції. Всього нас четверо затриманих», - написав Віталій безпосередньо з автозака.