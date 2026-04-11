Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі

Збірна України вийшла у фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг 2026

Людмила та Надія Кіченок обіграли МайюХвалинську і Мартину Кубку у поєдинку парного розряду Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті українки повели 2:0, але втратили свою подачу і увесь час наздоганяли суперниць. За рахунку 4:5 сестри відіграли два сетболи, а в наступному геймі зробили брейк і у підсумку дотиснули польських тенісисток – 7:5.

Друга партія розгорталась за схожим сценарієм. Знову українки постійно наздоганяли суперниць і знову за рахунку 5:5 вони взяли чужу подачу. У 12-му геймі Кіченок подавали на матч, але шансом не скористались. На тайбрейку українки поступилися – 4:7.

У вирішальному третьому сеті знову були гойдалки, а українки були увесь час на крок позаду. Лише в сьомому геймі Кіченок вийшли вперед 4:3. Далі вони зробили брейк і дотиснули суперниць.

Таким чином, Україна обіграла Польщу з рахунком 3:0 і вийшла до фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг 2026.

Кубок Біллі Джин Кінг

Майя Хвалинська / Мартина Кубка (Польща) – Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) 5:7, 7:6, 3:6

Польща – Україна 0-3

У другий день протистояння передбачено ще два матчі за участю Еліни Світоліної та Марти Костюк, але у розкладі можливі зміни.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг

Магда Лінетт

Майя Хвалинська

Лінда Клімовічова

Катаржина Кава

Мартина Кубка

Капітан – Давид Целт

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу у другій грі поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею, обігравши у двох сетах Катаржину Каву.