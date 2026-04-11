Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна України вийшла у фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг 2026
Людмила та Надія Кіченок обіграли МайюХвалинську і Мартину Кубку у поєдинку парного розряду Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею. Про це повідомляє «Главком».
У першому сеті українки повели 2:0, але втратили свою подачу і увесь час наздоганяли суперниць. За рахунку 4:5 сестри відіграли два сетболи, а в наступному геймі зробили брейк і у підсумку дотиснули польських тенісисток – 7:5.
Друга партія розгорталась за схожим сценарієм. Знову українки постійно наздоганяли суперниць і знову за рахунку 5:5 вони взяли чужу подачу. У 12-му геймі Кіченок подавали на матч, але шансом не скористались. На тайбрейку українки поступилися – 4:7.
У вирішальному третьому сеті знову були гойдалки, а українки були увесь час на крок позаду. Лише в сьомому геймі Кіченок вийшли вперед 4:3. Далі вони зробили брейк і дотиснули суперниць.
Таким чином, Україна обіграла Польщу з рахунком 3:0 і вийшла до фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг 2026.
Кубок Біллі Джин Кінг
Майя Хвалинська / Мартина Кубка (Польща) – Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) 5:7, 7:6, 3:6
Польща – Україна 0-3
У другий день протистояння передбачено ще два матчі за участю Еліни Світоліної та Марти Костюк, але у розкладі можливі зміни.
Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Марта Костюк
Олександра Олійникова
Людмила Кіченок
Надія Кіченок
Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг
Магда Лінетт
Майя Хвалинська
Лінда Клімовічова
Катаржина Кава
Мартина Кубка
Капітан – Давид Целт
Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу у другій грі поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею, обігравши у двох сетах Катаржину Каву.
