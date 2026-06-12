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Мексика впевнено переграла Південну Африку у матчі Чемпіонату світу 2026 з трьома вилученнями

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Мексика впевнено переграла Південну Африку у матчі Чемпіонату світу 2026 з трьома вилученнями
Мексиканці суттєво покращили свої шанси на боротьбу за плейоф домашнього мундіалю
фото: архів збірної Мексики

Господарі світової першості потішили своїх фанатів упевненою перемогою

Збірна Мексики обіграла ПАР з рахунком 2:0 у матчі-відкритті Чемпіонату світу на стадіоні «Ацтека» у Мехіко. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий старт команд

Як повідомлялося в анонсі перед стартом Чемпіонату світу, Мексика провела три товариські матчі та здобула три перемоги. Найяскравішою стала звитяга над Сербією (5:1), де, окрім двох автоголів суперника, забивали Васкес, Хіменес і Чавес. Також команда Хав’єра Агірре мінімально перемогла Австралію (1:0) та Гану (2:0).

Збірна Південної Африки у двох контрольних зустрічах двічі зіграла внічию. «Бафана Бафана» не змогли забити Нікарагуа (0:0), а з Ямайкою розписали результативну мирову (1:1). Єдиний гол південноафриканців у цих матчах записав на свій рахунок Апполліс.

Хід матчу 

Матч-відкриття Чемпіонату світу пройшов під контролем збірної Мексики, яка виглядала значно переконливіше за ПАР. Уже на 9-й хвилині мексиканці скористалися грубою помилкою суперника біля власних воріт, після чого Хуліан Кіньйонес відкрив рахунок. Після цього команда Хав'єра Агірре продовжувала володіти ініціативою та регулярно створювала небезпечні моменти. Близькими до гола були Рауль Хіменес і той же Кіньйонес, який наприкінці першого тайму навіть влучив у стійку.

Після перерви ПАР намагалася активніше йти вперед, однак її становище серйозно ускладнилося на 49-й хвилині, коли Яя Сітоле отримав пряму червону картку за зрив виходу суперника віч-на-віч із воротарем. Мексиканці спокійно скористалися чисельною перевагою та на 67-й хвилині подвоїли рахунок. Тоді після навісу Роберто Альварадо головою відзначився Рауль Хіменес.

У заключній частині зустрічі мексиканська команда впевнено контролювала перебіг подій і не дозволяла супернику створити серйозний тиск біля власних воріт. Ситуація для південноафриканців стала ще складнішою після вилучення Темби Зване на 84-й хвилині, яке арбітр показав після перегляду VAR. Хоча господарі мундіалю суттєво тиснули, Південна Африка отримала свої цікаві моменти і навіть почала пробивати по воротам суперників. 

Попри здавалося б ідеальний у розрізі результату матч, Мексика дещо зіпсувала собі все ненайкращою кінцівкою. У ній Мексика заробила вилучення діями захисника Мексики Сесара Монтеса. Той грубо збив Мудау, який проривався до кута штрафного майданчика, після чого арбітр переглянув епізод за допомогою VAR і вилучив мексиканця прямою червоною карткою.

Однак пыдсумковий рахунок лишився незмінним: Мексика здобула перемогу 2:0 і виборола важливі три очки проти Південної Африки, включившись у боротьбу за топ-2 групи та вихід до 1/16 фіналу. Натомість їхні суперники перебувають у непростій ситуації і мають робити диво проти Південної Кореї для збереження шансів на вихід до наступного раунду. 

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Статистика матчу 

  • Мексика – ПАР 2:0 (1:0)
  • Голи: Кіньйонес (9), Хіменес (67)
  • Вилучення: Монтес (90+2) – Сітоле (49), Зване (84)

Нагадаємо, що на Чемпіонаті світу 2026 забили перший гол цьогорічного мундіалю

Standings provided by Sofascore

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Теги: Мексика Рауль Хіменес чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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