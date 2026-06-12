Канада – Боснія і Герцеговина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Канада – Боснія і Герцеговина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026Реклама
Другий господар турніру розпочинає змагання
Сьогодні, 12 червня 2026 року, національна команда Канади на стадіоні «Бімо Філд» в Торонто зустрінеться зі збірною Боснії і Герцеговини в рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».
Прогноз букмекерів GGBET на матч Канада – Боснія і Герцеговина
Шанси «Кенакс» на 9:10 12 червня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. Вірогідна звитяга збірної Канади оцінена коефіцієнтом 1,85. Натомість на потенційну перемогу балканців закладено кеф 4,71. Нічия за підсумком 90 хвилин запропонована з балом 3,49. На бойову нічию (1:1) виставлено коефіцієнт 6,51. Зате на тотал більше 3,5 закладено бал 4,22.
Передматчевий стан команд
Безпосередньо перед турніром команда Джессі Марша зіграла два контрольні поєдинки. Спершу канадська збірна з голами півзахисника Осоріо та нападника Нелсона здолала Узбекистан (2:0). А потім «Кенакс» розійшлися миром зі збірною Ірландії (1:1). Єдиний забитий м'яч канадців виявився автоголом оборонця суперників О'Браєна.
Два спаринги мала й збірна Боснії. Спершу підопічні Сєргєя Барбареза розійшлися миром із Північною Македонією (0:0). Згодом балканці не втримали перемогу над іншим учасником Чемпіонату світу – збірною Панами (1:1). Голом у складі боснійської збірної відзначився хавбек Катіч.
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Історія очних зустрічей
Досі шляхи суперників жодного разу не перетиналися. Обидві національні команди складно назвати частими гостями Кубка світу. Канадці візьмуть участь в турнірі лише втретє. Та й потрапили на цей Мундіаль підопічні Марша завдяки статусу господаря. Натомість збірна Боснії виступатиме на планетарних першостях вдруге. Перша спроба обмежилася груповим етапом у 2014 році. До речі, національна команда Канади теж перший раунд ще не долала.
Де дивитися матч Канада – Боснія і Герцеговина
Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1».
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