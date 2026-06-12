Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги
Південна Корея вдруге в історії стартувала на ЧС з вольової перемоги
фото: Getty Images

В першому турі корейці оформили камбек в матчі проти Чехії

Південна Корея в матчі першого туру групи А на Чемпіонаті світу 2026 з футболу обіграла Чехію, пропустивши першою (2:1). Корейці вдруге в історії стартували на світовій першості з вольової перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Футбол.

20 років тому на мундіалі в Німеччині «воїни Теджу» розпочали турнір аналогічним чином. Тоді у Франкфурті корейці зустрічалися з національною командою Того. Африканська збірна вийшла вперед у першому таймі, але після перерви Південна Корея відповіла двома точними ударами і перемогла – 2:1.

Додамо, що попри перемогу у стартовому турі та нічию в іншій грі групи Франція – Швейцарія (0:0), «воїни Теджу» у підсумку не пробилися у плейоф, набравши 4 очки.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Нагадаємо, Південна Корея здобула перемогу над Чехією у грі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

Збірна Чехії відкрила рахунок у другому таймі. На 59 хвилині Томаш Соучек вкинув аут, а Ладіслав Крейчі влучно пробив головою. Однак, Південна Корея доволі швидко зрівняла рахунок. На 67 хвилині Хван Ін Бем ефектно перекинув голкіпера збірної Чехії Матея Коваржа. Переможний гол на 80 хвилині забив О Хен Гю, який завершив швидку атаку Південної Кореї.

Чемпіонат світу. Група А

Південна Корея – Чехія 2:1 (0:0)

  • Голи: Хван Ін Бем (67), О Хен Гю (80) – Крейчі (59)

Збірна Мексики обіграла ПАР з рахунком 2:0 у матчі-відкритті Чемпіонату світу 2026 на стадіоні «Ацтека» у Мехіко.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Південна Корея Чехія ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року
Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР
12 травня, 11:39
Ахмедпаші Галбацдибіров довічно дискваліфікований від участі в матчах МФЛ
Скандал в російській Медіалізі: футболіст застосував фізичну силу до 16-річного підлітка
12 травня, 16:48
Олександр Караваєв грає за «Динамо» з липня 2019 року
Гравець «Динамо» відмовився від нового контракту і готовий перейти в «Шахтар» – джерело
19 травня, 14:40
Україна продовжує перемагати на Євро-2026 з сокки
Україна розгромила Чорногорію і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з сокки
23 травня, 21:33
До змагання, яке проходитиме з 3-го по 9 червня у Хорватії, готуватимуться 24 футболісти
Став відомий склад збірної України з футболу U-18 на турнір у Хорватії
3 червня, 11:34
Збірна України U-21 без шансів програла одноліткам з Японії
Збірна України U-21 з футболу програла Японії у контрольному матчі
8 червня, 18:43
Віктор Циганков планує залишити «Жирону» після вильоту у нижчий дивізіон
Відхід Циганкова з «Жирони». На які бонуси претендує «Динамо» у разі трансферу українця
8 червня, 21:41
Артем Бєсєдін грав за «Артіс Брно» з зими 2025 року
Екснападник «Динамо» і збірної України не затримався в клубі другого дивізіону Чехії
9 червня, 11:53
Кенан Їлдиз навряд покине Турин найближчим часом
«Ювентус» відхилив шалену пропозицію з чемпіонату Англії – ЗМІ
10 червня, 17:54

Новини

Автор першого голу на Чемпіонаті світу 2026 міг представляти іншу країну на турнірі
Автор першого голу на Чемпіонаті світу 2026 міг представляти іншу країну на турнірі
Крулько: Біатлонні змагання, які колись проходили в Росії, потрібно забирати в Україну
Крулько: Біатлонні змагання, які колись проходили в Росії, потрібно забирати в Україну
США – Парагвай: де дивитися гру Чемпіонату світу з футболу
США – Парагвай: де дивитися гру Чемпіонату світу з футболу
Костюк визначився зі списком футболістів «Динамо», які пройдуть медогляд і готуватимуться до Ліги Європи
Костюк визначився зі списком футболістів «Динамо», які пройдуть медогляд і готуватимуться до Ліги Європи
Клуб Скапінцева завершив боротьбу у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Клуб Скапінцева завершив боротьбу у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги
Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua