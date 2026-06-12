Південна Корея вдруге в історії розпочала мундіаль з вольової перемоги

Південна Корея вдруге в історії стартувала на ЧС з вольової перемоги

В першому турі корейці оформили камбек в матчі проти Чехії

Південна Корея в матчі першого туру групи А на Чемпіонаті світу 2026 з футболу обіграла Чехію, пропустивши першою (2:1). Корейці вдруге в історії стартували на світовій першості з вольової перемоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Футбол.

20 років тому на мундіалі в Німеччині «воїни Теджу» розпочали турнір аналогічним чином. Тоді у Франкфурті корейці зустрічалися з національною командою Того. Африканська збірна вийшла вперед у першому таймі, але після перерви Південна Корея відповіла двома точними ударами і перемогла – 2:1.

Додамо, що попри перемогу у стартовому турі та нічию в іншій грі групи Франція – Швейцарія (0:0), «воїни Теджу» у підсумку не пробилися у плейоф, набравши 4 очки.

Нагадаємо, Південна Корея здобула перемогу над Чехією у грі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

Збірна Чехії відкрила рахунок у другому таймі. На 59 хвилині Томаш Соучек вкинув аут, а Ладіслав Крейчі влучно пробив головою. Однак, Південна Корея доволі швидко зрівняла рахунок. На 67 хвилині Хван Ін Бем ефектно перекинув голкіпера збірної Чехії Матея Коваржа. Переможний гол на 80 хвилині забив О Хен Гю, який завершив швидку атаку Південної Кореї.

Чемпіонат світу. Група А

Південна Корея – Чехія 2:1 (0:0)

Голи: Хван Ін Бем (67), О Хен Гю (80) – Крейчі (59)

Збірна Мексики обіграла ПАР з рахунком 2:0 у матчі-відкритті Чемпіонату світу 2026 на стадіоні «Ацтека» у Мехіко.