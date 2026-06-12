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Світоліна увійшла в елітний список світового тенісу за призовими

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Світоліна увійшла в елітний список світового тенісу за призовими
Еліна Світоліна після виходу в чвертьфінал Ролан Гаррос перетнула позначку в 30 млн доларів призових
фото: WTA

Українка вже заробила за кар’єру понад 30 млн доларів

Українка Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, якій вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт WTA.

Історичну позначку Світоліна подолала після завершення ґрунтового сезону, в якому вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі та дісталась до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» 2026, де поступилась Марті Костюк.

За участь у Відкритому чемпіонаті Франції перша ракетка України отримала близько 540 000 доларів. Завдяки цьому загальна сума призових Світоліної за кар'єру сягнула 30 мільйонів доларів без урахування податків.

Еліна також стала сьомою тенісисткою серед чинних гравчинь WTA, яка перетнула рубіж у 30 мільйонів доларів призових, випередивши чинну переможницю Australian Open-2026 Єлєну Рибакіну. Серед українських тенісисток Світоліна впевнено лідирує за сумою зароблених призових. Найближчою переслідувачкою є Марта Костюк, яка за кар'єру заробила 9.1 мільйона доларів. Загалом у топ-200 тенісисток за призовими представлені шість українок.

Лідеркою історичного рейтингу залишається володарка 23 титулів Грендслем Серена Вільямс, яка заробила за кар'єру понад 94 мільйони призових.

Рекордсменки WTA за призовими:

  1. Серена Вільямс (США) – 94.8 млн доларів
  2. Аріна Соболенко – 49.7 млн
  3. Іга Свьонтек (Польща) – 45.6 млн
  4. Вінус Вільямс (США) – 43 млн
  5. Сімона Халеп (Румунія) – 40.2 млн
  6. Вікторія Азаренко – 38.8 млн
  7. Марія Шарапова – 38.7 млн
  8. Петра Квітова (Чехія) – 37.6 млн
  9. Каролін Возняцкі (Данія) – 36.4 млн
  10. Коко Гофф (США) – 32.6 млн
  11. Анжелік Кербер (Німеччина) – 32.5 млн
  12. Еліна Світоліна (Україна) – 30 млн
  13. Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 28.7 млн
  14. Агнешка Радванська (Польща) – 27.6 млн
  15. Кароліна Плішкова (Чехія) – 26.1 млн

Еліна Світоліна дебютувала у тенісі на дорослому рівні у 2012 році. За 14 років виступів на рівні WTA в одиночному розряді українка провела 832 матчі, з яких виграла 551.

В активі Світоліної – 20 титулів WTA, зокрема перемога на WTA 1000 у Римі в 2026 році. Українка – бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 в Токіо. Найвища позиція Еліни у світовому рейтингу WTA – третє місце. Наразі українка посідає восьму сходинку.

Нагадаємо, Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в Римі та стала найстаршою тенісисткою з перемогами над трьома представницями чільної п'ятірки жіночого тенісу впродовж змагань.

Переможниця «тисячника» побила рекорд американки Серени Вільямс. Остання в 2013 році тріумфувала в Маямі у 31 рік 173 дні з трьома перемогами над провідними гравчинями. Світоліній же в день фіналу виповнився 31 рік 235 днів.

 

Теги: теніс Еліна Світоліна

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