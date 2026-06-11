Німецькі футболісти компенсують витрати своїм вболівальникам на матчі проти Еквадору

Гравці топової збірної вирішили подбати про своїх фанатів після радикального підняття цін на проїзд

Футболісти національної збірної Німеччини оголосили, що за власний кошт організують безкоштовний проїзд на автобусах для 600 уболівальників на заключний матч групового етапу проти Еквадору, який відбудеться 25 червня на стадіоні «Мет-Лайф» у Нью-Джерсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Причина рішення

Зіркові гравці вирішили компенсувати людям фінансовий удар від несподіваного підвищення цін на проїзд у кілька разів місцевою владою Нью-Джерсі.

Залізнична компанія NJ Transit спочатку планувала підняти ціну залізничного квитка в обидва боки зі звичних 12,90 долара до колосальних 150 доларів. Після шквалу критики та обурення фанатів, які вже виклали величезні суми за квитки на матчі, ціну знизили до 98 доларів. Вартість спеціальних шатлів також довелося опустити з 80 до 20 доларів. Губернатор Нью-Джерсі пояснив такі завищені тарифи тим, що ФІФА категорично відмовилася субсидувати транспортні витрати турніру, попри початкові домовленості.

Німецький футбольний союз виступив із заявою, яку цитує телерадіокомпанія BBC:

«Зважаючи на високу вартість автобусних та залізничних поїздок у Нью-Йорку під час Чемпіонату світу, гравці національної збірної Німеччини організували безкоштовний транспорт на фінальний матч групового етапу для 600 вболівальників. Капітан Джошуа Кімміх та його партнери по команді повністю покривають витрати на автобуси, які доставлять супортерів із Нью-Йорка до арени в Нью-Джерсі на гру проти Еквадору».

Хитрощі від США

Цей інцидент викликав хвилю невдоволення у вболівальників, адже на попередньому мундіалі у Катарі весь міський та міжміський транспорт для власників квитків на матчі був абсолютно безкоштовним. Сполучені Штати у своїй першій заявці від 2018 року теж брали на себе такі зобов'язання, проте у 2023 році таємно внесли правки до угоди з ФІФА, дозволивши стягувати з фанатів кошти за собівартістю поїздок.

Нагадаємо, що футболіст збірної Боснії витратив 300 тисяч євро на святкування виходу на Мундіаль.