Світоліна розгромила польку Каву в Кубку Біллі Джин Кінг: який рахунок після першого дня
Світоліна здобула ще одну перемогу для України
Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу у другій грі поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею. Про це повідомляє «Главком».
Перший сет проходив у рівній боротьбі, однак за рахунку 2:2 Світоліна виграла чотири гейми поспіль, що дозволило їй впевнено виграти партію – 6:2.
У другому сеті українка одразу захопила ініціативу, взявши три гейми поспіль. Кава змогла виграти складний гейм на власній подачі. Однак, Світоліна знову виграла три гейми поспіль та довела матч до перемоги – 6:1.
Кубок Біллі Джин Кінг
Катаржина Кава (Польща) – Еліна Світоліна (Україна) 2:6, 1:6
Польща – Україна 0-2
Другий день протистояння передбачає три матчі. Очікується, що першими на корт вийдуть Людмила та Надія Кіченок, які зіграють у парному розряді. Після цього, за необхідності, відбудуться ще два поєдинки за участю Еліни Світоліної та Марти Костюк.
Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Олександра Олійникова
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг
- Магда Лінетт
- Майя Хвалинська
- Лінда Клімовічова
- Катаржина Кава
- Мартина Кубка
Капітан – Давид Целт
Нагадаємо, друга ракетка України Марта Костюк переграла польку Магду Лінетт у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг.
