Світоліна розгромила польку Каву в Кубку Біллі Джин Кінг: який рахунок після першого дня

Світоліна здобула ще одну перемогу для України

Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу у другій грі поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет проходив у рівній боротьбі, однак за рахунку 2:2 Світоліна виграла чотири гейми поспіль, що дозволило їй впевнено виграти партію – 6:2.

У другому сеті українка одразу захопила ініціативу, взявши три гейми поспіль. Кава змогла виграти складний гейм на власній подачі. Однак, Світоліна знову виграла три гейми поспіль та довела матч до перемоги – 6:1.

Кубок Біллі Джин Кінг

Катаржина Кава (Польща) – Еліна Світоліна (Україна) 2:6, 1:6

Польща – Україна 0-2

Другий день протистояння передбачає три матчі. Очікується, що першими на корт вийдуть Людмила та Надія Кіченок, які зіграють у парному розряді. Після цього, за необхідності, відбудуться ще два поєдинки за участю Еліни Світоліної та Марти Костюк.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг

Магда Лінетт

Майя Хвалинська

Лінда Клімовічова

Катаржина Кава

Мартина Кубка

Капітан – Давид Целт

Нагадаємо, друга ракетка України Марта Костюк переграла польку Магду Лінетт у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг.