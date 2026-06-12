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Чемпіонат світу з футболу: Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат світу з футболу: Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією
Чемпіонат світу набирає обертів
фото: Getty Images

Глядачі гри Південна Корея – Чехія побачили три забиті голи

Південна Корея здобула перемогу над Чехією у грі Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Південна Корея – Чехія

Збірна Чехії відкрила рахунок у другому таймі. На 59 хвилині Томаш Соучек вкинув аут, а Ладіслав Крейчі влучно пробив головою.

Однак, Південна Корея доволі швидко зрівняла рахунок. На 67 хвилині Хван Ін Бем ефектно перекинув голкіпера збірної Чехії Матея Коваржа. Переможний гол на 80 хвилині забив О Хен Гю, який завершив швидку атаку Південної Кореї.

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Збірна Чехії мала кілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але не змогла досягнути успіху.

Чемпіонат світу. Група А

Південна Корея – Чехія 2:1 (0:0)

  • Голи: Хван Ін Бем (67), О Хен Гю (80) – Крейчі (59)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна Мексики обіграла ПАР з рахунком 2:0 у матчі-відкритті Чемпіонату світу на стадіоні «Ацтека» у Мехіко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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