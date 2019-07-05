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    У «Ґенку» обіцяють швидко продати Малиновського

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    Руслан Малиновський&nbsp; - У «Ґенку» обіцяють швидко продати Малиновського
    Руслан Малиновський 
    УНІАН

    У бельгійському клубі запевняють у готовності до переходу українця

    Технічний директор бельгійського «Ґенка» Дімітрій де Конде розповів про перемовини з італійською «Сампдорією» та готовність швидко продати українського півзахисника Руслана Малиновського, якщо у цьому буде реальна зацікавленість.

    «Спілкувалися з Малиновським, він хоче перейти до італійської Серії А. У нас є пропозиції з Англії, та Руслан надає перевагу Італії. Представники «Сампдорії» були минулого тижня та зробили пропозицію. Ми надали свої умови у відповідь. Вони взяли час на роздуми. Якщо якийсь клуб дуже хоче, то ми можемо швидко завершити угоду по трансферу Малиновського. Вірогідність його трансферу дуже висока», - передає слова де Конде HLN.

    Раніше президент «Сампдорії» стверджував, що «Ґенк» просив 13 мільйонів євро за українця, а італійці готові були заплатити 10.

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