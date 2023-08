Фанати за 10 хвилин розкупили квитки на матч іменитого футболіста

Квитки на першу виїзну гру аргентинського футболіста Ліонеля Мессі з «Інтер Маямі» розкупили за 10 хвилин. Про це повідомляє Bloomberg.

«Маямі» вирушить на матч з «Далласом», який пройде в неділю, 7 серпня. Це перший виїзд аргентинця після трьох домашніх ігор.

Квитки на матч 1/8 Кубка Ліги офіційно надійшли у продаж у четвер. Тепер їх перепродають по $10 тис.

