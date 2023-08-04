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Фанати за 10 хвилин розкупили квитки на матч іменитого футболіста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фанати за 10 хвилин розкупили квитки на матч іменитого футболіста
«Інтер Маямі» вирушить на матч з «Далласом», який пройде в неділю, 7 серпня
фото з відкритих джерел

Наразі квитки на матч «Інтер Маямі»-«Даллас» перепродають по $10 тис.

Квитки на першу виїзну гру аргентинського футболіста Ліонеля Мессі з «Інтер Маямі» розкупили за 10 хвилин. Про це повідомляє Bloomberg.

«Маямі» вирушить на матч з «Далласом», який пройде в неділю, 7 серпня. Це перший виїзд аргентинця після трьох домашніх ігор.

Квитки на матч 1/8 Кубка Ліги офіційно надійшли у продаж у четвер. Тепер їх перепродають по $10 тис.

Зазначимо, у ніч на 2 серпня відбувся матч 1/16 фіналу Кубка ліг між американськими клубами «Інтер Маямі» та «Орландо Сіті». Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь «чапель». Зірковий аргентинський форвард Ліонель Мессі оформив дубль у цій зустрічі.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на рішення Європейського футбольного союзу (УЄФА) надати 15 росіянам місця в адміністративних органах організації.

До слова, Джанлуїджі Буффон оголосив про завершення кар'єри у віці 45 років.

Теги: квиток Ліонель Мессі навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати

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