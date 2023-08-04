Фанати за 10 хвилин розкупили квитки на матч іменитого футболіста

«Інтер Маямі» вирушить на матч з «Далласом», який пройде в неділю, 7 серпня

Наразі квитки на матч «Інтер Маямі»-«Даллас» перепродають по $10 тис.

Квитки на першу виїзну гру аргентинського футболіста Ліонеля Мессі з «Інтер Маямі» розкупили за 10 хвилин. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Маямі» вирушить на матч з «Далласом», який пройде в неділю, 7 серпня. Це перший виїзд аргентинця після трьох домашніх ігор.

Квитки на матч 1/8 Кубка Ліги офіційно надійшли у продаж у четвер. Тепер їх перепродають по $10 тис.

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Check the AXS resale marketplace for any additional tickets that may become available. pic.twitter.com/ybl0LsTFro — FC Dallas (@FCDallas) August 3, 2023

Зазначимо, у ніч на 2 серпня відбувся матч 1/16 фіналу Кубка ліг між американськими клубами «Інтер Маямі» та «Орландо Сіті». Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь «чапель». Зірковий аргентинський форвард Ліонель Мессі оформив дубль у цій зустрічі.

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