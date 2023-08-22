Зірковий ексгравець «Шахтаря» може стати футболістом російського клубу – ЗМІ

Нерес не проти стати гравцем «Зеніта», хоча раніше він заявляв, що не поїде грати в Росію

Бразильський вінгер Давід Нерес, який покинув «Шахтар» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та перейшов у «Бенфіку», близький до відходу з португальського гранда. Про це повідомляє record.pt.

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За інформацією джерела, Нересу набридло сидіти на лаві запасних й рідко зʼявлятися на полі. Футболіст готовий покинути «Бенфіку» вже цього трансферного вікна.

Зазначається, що за ситуацією стежить російський Зеніт», який може запропонувати за Нереса €40 млн. У контракті гравця прописана клаузула (сума відступних за футболіста, при виплаті якої клуб, якому належать права на футболіста, що не буде перешкоджати відходу гравця – «Главком») у розмірі €100 млн, однак португальці готові відпустити бразильця за менші гроші.

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Сам Нерес не проти стати гравцем «Зеніта», хоча раніше заявляв, що не поїде грати в Росію, яка змусила його залишити «Шахтар».

Нагадаємо, футболіст-легіонер втік із московського «Динамо» через атаку українських дронів на «Москву-Сіті». Йдеться про півзахисника «Ростова» Матіаса Норманна, який виступав на правах оренди за московський клуб.

До слова, український форвард Руслан Червяков підписав контракт із московським футбольним клубом «Торпедо». 18-річний уродженець Дніпра вже встиг дебютувати за нову команду в матчі першої ліги чемпіонату РФ із саратовським «Соколом».