Чи можуть Україна та Росія зустрітися у стикових матчах чемпіонату світу? Турнірні розклади
УЄФА розведе національні збірні під час жеребкування
16 листопада збірна України проведе вирішальний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу – 2022 із командою Боснії і Герцеговини. Якщо підопічні Олександра Петракова переможуть, а французи не поступляться Фінляндії, то фінішують на другому місці у групі D та потраплять у зону стикових матчів. У цих іграх 12 європейських збірних розіграють між собою три путівки на ЧС у Катарі.
До стикових матчів відбору на ЧС-2022 може потрапити і збірна Росії. 14 листопада вона зустрічається з Хорватією, і в разі поразки також фінішує на другому місці.
За регламентом жеребкування стикових матчів, яке відбудеться 26 листопада в Цюріху, збірні України не зможе скласти пару зі збірною країни-агресора. Рішення про розведення команд на жеребкуванні прийнято виконкомом УЄФА та підтверджено ФІФА.
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