«Шмагали батогами». Спаринг-партнер Кличка розповів про дисципліну в таборі чемпіона



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Володимир Кличко і Сергій Радченко Фото - Instagram Сергія Радченка

Сергій Радченко розкрив деталі підготовки в таборі легенди світового боксу

Український боксер важкої вагової категорії Сергій Радченко (7-6, 2 КО) згадав, як проходив тренувальний табір у легендарного Володимира Кличка.

«Вперше потрапив до табору на півтора тижні. Це шість спаринг-днів. З них дні чотири-п’ять відпрацював. Вдруге, напевно, стільки ж. Ми не працювали два дні поспіль. Одна група працювала в понеділок, інша - у вівторок. Когось з першої групи могли додати на вівторок, у четвер взагалі могли змішати. Точну кількість раундів не скажу, але практично в кожному спарингу відпрацьовував по два-три раунди. У Маямі менше, ніж три раунди, ми не працювали», - розповів Радченко в інтерв’ю Сhampion.com.ua.

Також боксер розповів про покарання, які застосовувалися в таборі Кличка-молодшого до тих, хто порушував дисципліну. За незначне запізнення на тренування можна було отримати штраф.

«Так, за запізнення отримував 10 ударів батогом. Володимир нас шмагав батогом, як рабів. І вранці, і ввечері. А якщо серйозно, рабських правил не було. Були звичайні правила, стандартна дисципліна. Коли підготовка такого рівня, до чемпіонських боїв – це нормально. За запізнення на тренування був штраф у межах 150 доларів.

При мені не було такого, щоб хтось запізнився. У мене був момент, коли прийшов у зал із запізненням. Ми всією командою зранку виходили на тренування, прийшли в зал, пішли до роздягальні. Хтось заходив просто в зал. Біля рингу переодягалися. Хтось до роздягальні. Кому як зручно. Так вийшло, що ми пішли до роздягальні, заговорилися. Я запізнився на три або чотири хвилини.

До мене підійшов асистент Володимира: «Ти чому запізнюєшся?». Відповів, що ми вже 20 хвилин в залі. Він: «Ні, ти зайди сюди, камера тебе побачить, а потім можеш у роздягальні хоч все тренування просидіти». Кажу: «Зрозумів, добре, вибачте». Тобто жодних рабських покарань не було. І при мені всі вчасно приходили, ніхто не порушував дисципліни», - зізнався Радченко.

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