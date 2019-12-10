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    Володимир Кличко повідомив про можливе повернення в бокс

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    Володимир Кличко - Володимир Кличко повідомив про можливе повернення в бокс
    Володимир Кличко
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    Українця мотивує можливість ввійти в історію боксу

    Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко знову заговорив про можливе повернення в ринг.

    Українець наразі підтримує фізичні кондиції, але вже не розглядає себе серед конкурентоспроможних бійців. Натомість Володимира мотивує рекорд Джорджа Формана, який свого часу став найбільш віковим чемпіоном.

    «Я не повернуся в ринг як конкурентоспроможний боксер зі своїм табором, готовий битися з різними суперниками. Мені це не потрібно, я живу іншим життям. Хоча я тренуюся щодня та проводжу спаринги. Щоранку я обманюю себе, що можу повернутися. Це допомагає залишатися в формі. Якби я вирішив повернутися, то лише з особливою метою. Наприклад, перевершити досягнення Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу в 45 років. Цей виклик дійсно мотивує мене. За два роки мені виповниться 45 і я зможу замахнутися на цей рекорд», - передає слова Кличка Morgenpost.de.

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    Володимир Кличко повідомив про завершення професіональної кар’єри наприкінці літа 2017 року після поразки від британця Ентоні Джошуа у квітні того ж року.

    Володимир Кличко бокс Ентоні Джошуа
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