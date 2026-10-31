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Швеція та Литва тимчасово втратили електроз'єднання: що сталося

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Швеція та Литва тимчасово втратили електроз'єднання: що сталося
Підводний електрокабель NordBalt
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лінія потужністю 700 МВт не працювала понад годину. Литовський оператор залучив резервні потужності

Підводне електричне з'єднання NordBalt між Швецією та Литвою тимчасово припинило роботу вдень 30 жовтня. Причиною стали перемикання на електричній підстанції у Швеції. Уже за годину з'єднання відновили, а литовські споживачі не відчули перебоїв з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на литовську державну телерадіокомпанію LRT.

Про відключення повідомив литовський оператор електромереж Litgrid. За попередніми даними, аварія сталася на перетворювальній станції у Швеції. Через несправність високовольтне з'єднання постійного струму автоматично відключилося.

Після аварії оператор задіяв резервні потужності. У Litgrid запевнили, що передача електроенергії литовським споживачам не припинилася, а енергопостачання залишилося стабільним.

Відключення NordBalt не призвело до перебоїв у подачі електрики для населення та підприємств Литви. Водночас несправність тимчасово позбавила країну можливості користуватися одним із каналів обміну електроенергією зі Швецією.

Швеція та Литва тимчасово втратили електроз'єднання: що сталося фото 1

Що відомо про несправність

За інформацією Litgrid, причиною аварійного відключення стала проблема на перетворювальній станції, розташованій на шведській стороні. Йдеться про високовольтну лінію постійного струму, яка з'єднує енергетичні системи двох країн.

Литовський оператор не повідомив про пошкодження самого підводного кабелю. Наразі йдеться саме про несправність обладнання на станції у Швеції. Інформації про точну причину аварії та терміни відновлення роботи з'єднання в повідомленні Litgrid немає.

За даними шведської телерадіокомпанії SVT, NordBalt має довжину близько 450 км. Кабель прокладений між містом Нюбрю у Швеції та литовською Клайпедою. Його пропускна потужність становить до 700 МВт.

Швеція та Литва тимчасово втратили електроз'єднання: що сталося фото 2
Швеція та Литва тимчасово втратили електроз'єднання: що сталося фото 3

Чому NordBalt важливий для Литви

Електричне з'єднання запрацювало у 2016 році. Воно належить операторам енергосистем обох країн – шведській Svenska kraftnät та литовській Litgrid.

NordBalt дає змогу країнам обмінюватися електроенергією. Для Литви цей маршрут важливий передусім як канал імпорту електрики зі Скандинавії. За сприятливої ринкової ситуації постачання зі Швеції допомагає зменшувати витрати на закупівлю електроенергії.

Водночас з'єднання працює в обох напрямках: Литва може не лише отримувати електрику, а й експортувати надлишки власного виробництва до Швеції.

Нинішнє відключення не призвело до перебоїв для литовських споживачів. Однак тривалість ремонту та час повернення NordBalt до роботи залишаються невідомими.

Нагадаємо, проблеми з підводною інфраструктурою Балтійського моря фіксували й раніше. У листопаді 2024 року «Главком» повідомляв про пошкодження підводного кабелю зв'язку між Швецією та Литвою. Згодом видання писало про відновлення кабелю.

У січні 2025 року шведські правоохоронці затримали судно, яке підозрювали в пошкодженні підводного кабелю між Швецією та Латвією. «Главком» розповідав про затримання судна та розслідування можливої диверсії.  

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Теги: відключення Балтійське море населення розслідування аварія Швеція електроенергія Литва

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