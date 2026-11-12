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Натуралізований росіянин та ще троє біатлоністів залишили збірну Словаччини перед новим сезоном

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Натуралізований росіянин та ще троє біатлоністів залишили збірну Словаччини перед новим сезоном
Натуралізований росіянин Артур Ішаков вирішив піти зі збірної попри певні перспективи
фото: Jaroslav Novak

Команді доведеться екстренно перебудовуватися 

Напередодні нового сезону Кубка світу словацька збірна зазнала серйозних кадрових втрат, адже одразу четверо біатлоністів чоловічої команди, Томаш Скленарик, Даміан Цеснек, Артур Ішаков та Максим Мейцький, вирішили завершити професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Sport24. 

Причини завершення кар'єри спортсменами

26-річний Томаш Скленарик минулого сезону не зміг відібратися на зимові Олімпійські ігри та втратив місце в Кубку світу. Відсутність прогресу розчарувала спортсмена, тому ще в березні він вирішив піти зі спорту та шукати роботу в іншій сфері. 25-річний Даміан Цеснек, навпаки, хотів продовжувати кар'єру, але не домовився зі федерацією про умови співпраці. Після завершення навчання він вирішив обрати роботу, яка пропонує кращі фінансові перспективи.

Окремою стала ситуація Артура Ішакова. Уродженець Росії, який два сезони представляв Словаччину, отримав повідомлення про звільнення з Військового спортивного центру «Дукла». Причинами назвали недостатні спортивні результати та обмежену кількість посад. Водночас біатлоністу запропонували продовжити співпрацю без фіксованої зарплати, однак він вирішив повернутися до родини та залишити Словаччину. Четвертим спортсменом, який завершує кар'єру, став Максим Мейцький.

Національна команда готується до перебудови

Відхід чотирьох біатлоністів ускладнює роботу нового головного тренера чоловічої збірної Їндржиха Шіколи. Наразі під його керівництвом готуються Якуб Боргуля, Матей Бадан і Мартін Матько. До тренувального процесу також залучають молодих спортсменів.

Зміни відбулися і в жіночій команді, де кар'єру завершили Пауліна Батовська-Фіалкова та Юлія Махинякова. Водночас у федерації наголошують на покращенні умов підготовки: збірна отримала сучасніше обладнання, розширений сервісний штаб і додаткову фізіотерапевтичну підтримку.

Нагадаємо, що став відомий попередній склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону

Теги: біатлон Кубок світу спорт

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