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    Фанати «Динамо» та «Спартака» посперечалися через «стіну Цоя» (відео)

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    Стіна Цоя - Фанати «Динамо» та «Спартака» посперечалися через «стіну Цоя» (відео)
    Стіна Цоя
    Чемпіонат

    Уболівальники «Спартака» заклеїли лого «Динамо» на знаменитій «стіні Цоя»

    Футбольні вболівальники московських «Динамо» та «Спартака» вступили в суперечку через напис на відомій арбатській «стіні Цоя».

    Спочатку динамівці написали на ній слова з відомої пісні Віктора Цоя «Перемен требуют наши сердца». Буква «д» була зображена в вигляді ромбу динамівського логотипу. Згодом спартаківські фани заклеїли лого плакатом.

    Батько загиблого ще 1990 року співака Роберт Цой повідомив, що не вважає поведінку фанів актом вандалізму. «Пройшло 30 років. Я спокійно до цього ставлюся. У багатьох містах такі стіни взагалі ліквідували», - передає слова батька співака Чемпіонат.

    Стіна Цоя
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