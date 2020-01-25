Скандальне відео: тренер збірної України прокоментував поразку Київ-Баскета» матюччям на прес-конференції



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Айнарс Баґатскіс іноді як скаже, то скаже БК «Київ-Баскет»

Латвієць Айнарс Баґатскіс за словом у кишеню не лізе

Латвійський тренер Айнарс Баґатскіс, який одночасно очолює збірну України і клуб «Київ-Баскет», був розлючений поразкою своєї команди в п’ятничному матчі з «Одесою» з рахунком 70:74. На післяматчевій прес-конференції спеціаліст не підбирав слів.

«Навіть не знав, що «Одеса» - настільки агресивна команда, що так агресивно шукає кільце, стільки кидає штрафних, - коректно розпочав свій монолог Баґатскіс. - Навіть маленькі гравці, котрі грали проти наших гравців побільше, отримували нагоду кидати штрафні кидки. Це зайвий раз демонструє, що баскетбол розпочинається з агресії, з того, наскільки ти обманеш або наїб…ш суперника, вибачте за вислів.

Гравці «Одеси» класно цим скористалися. Довелося моментами грати у меншості. Але ми боролися і програли виключно через свіжість свого нападу. Якщо Щепкін закидає нам 15 кидків, то окремим нашим баскетболістам треба подумати, може, закінчувати грати, б…

Честь і слава цьому хлопцю, але ми ж приїхали героями, вийшли у плей-оф Кубка Європи. Нас начебто усі мали б боятися. Чесно, я знімаю перед «Одесою» капелюха. На жаль, мабуть, моя російська чи англійська не настільки добра, раз я не зміг достукатися до гравців, б…, що гра буде серйозною, важливою. Як і всі ігри, врешті-решт. На жаль, моментами ми грали як ганчірки».

Зауважимо, що красномовством Айнарс Баґатскіс відзначався ще в ті часи, як у 2012-2014 роках очолював київський «Будівельник». Тоді він часто любив говорити про «сталеві яйця» баскетболістів.