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    Скандальне відео: тренер збірної України прокоментував поразку Київ-Баскета» матюччям на прес-конференції

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    Айнарс Баґатскіс іноді як скаже, то скаже - Скандальне відео: тренер збірної України прокоментував поразку Київ-Баскета» матюччям на прес-конференції
    Айнарс Баґатскіс іноді як скаже, то скаже
    БК «Київ-Баскет»

    Латвієць Айнарс Баґатскіс за словом у кишеню не лізе

    Латвійський тренер Айнарс Баґатскіс, який одночасно очолює збірну України і клуб «Київ-Баскет», був розлючений поразкою своєї команди в п’ятничному матчі з «Одесою» з рахунком 70:74. На післяматчевій прес-конференції спеціаліст не підбирав слів.

    «Навіть не знав, що «Одеса» - настільки агресивна команда, що так агресивно шукає кільце, стільки кидає штрафних, - коректно розпочав свій монолог Баґатскіс. - Навіть маленькі гравці, котрі грали проти наших гравців побільше, отримували нагоду кидати штрафні кидки. Це зайвий раз демонструє, що баскетбол розпочинається з агресії, з того, наскільки ти обманеш або наїб…ш суперника, вибачте за вислів.

    Гравці «Одеси» класно цим скористалися. Довелося моментами грати у меншості. Але ми боролися і програли виключно через свіжість свого нападу. Якщо Щепкін закидає нам 15 кидків, то окремим нашим баскетболістам треба подумати, може, закінчувати грати, б…

    Честь і слава цьому хлопцю, але ми ж приїхали героями, вийшли у плей-оф Кубка Європи. Нас начебто усі мали б боятися. Чесно, я знімаю перед «Одесою» капелюха. На жаль, мабуть, моя російська чи англійська не настільки добра, раз я не зміг достукатися до гравців, б…, що гра буде серйозною, важливою. Як і всі ігри, врешті-решт. На жаль, моментами ми грали як ганчірки».

    Зауважимо, що красномовством Айнарс Баґатскіс відзначався ще в ті часи, як у 2012-2014 роках очолював київський «Будівельник». Тоді він часто любив говорити про «сталеві яйця» баскетболістів.

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    баскетбол БК Київ-Баскет БК Одеса Олексій Щепкін Айнарс Баґатсікс
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